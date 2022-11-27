Куда туристам отправиться за теплом из замерзающей Москвы

Синоптики прогнозируют, что уже к среде в Москву придут настоящие морозы. Редакция TourDom.ru выяснила, как с погодой на заграничных курортах.

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Одно из самых популярных направлений у россиян сейчас – Турция. Несмотря на ноябрь, Анталийское побережье еще может порадовать гостей теплом. В течение следующей недели в провинции столбик термометра днем будет показывать в районе +20 градусов. Во вторник, среду и четверг ожидаются небольшие дожди, но к пятнице они закончатся. А вот в Стамбуле туристов ждет затянутое небо и промозглость +9… +11.

В Таиланде, куда начали целой вереницей летать прямые рейсы из России, как и положено в ноябре, влажно и тепло. На Пхукете стабильные +29 и не менее постоянные дожди. Но осадки кратковременные, так что без солнца путешественники не останутся. В Паттайе погода аналогичная, только синоптики вдобавок к дождям обещают и грозы. Впрочем, уже отдыхающие в Таиланде туристы пока не жалуются на погоду.

В продолжении азиатской тематики стоит отметить, что на юго-западном побережье Шри-Ланки аналогичная с Таиландом погода. А вот в Гоа отдыхающих ждут те же +29, но уже без дожей.

Еще одно направление, позволяющее переждать декабрьские морозы, – ОАЭ. Тем более что оттуда летают чартеры в Катар, где проходит чемпионат мира по футболу. Так, в Дубае в ближайшую неделю ожидается +29… +32, безоблачно. Поэтому в Эмираты можно отправляться не просто за темплом, а за настоящей жарой.