В Таиланде стартовал ежегодный пиротехнический фестиваль

В Паттайе открылся международный фестиваль фейерверков с участием иностранных пиротехников.
Ежегодный фестиваль фейерверков начался в пятницу на центральной набережной в курортном таиландском городе Паттайя. Двухдневное мероприятие впервые после пандемии коронавируса проводится в международном формате, передает корр. ТАСС.
По оценкам организаторов, за два дня фестиваль посетят более 100 тыс. местных жителей и иностранных туристов. За несколько дней до мероприятия номера в большинстве гостиниц, расположенных ближе всего к месту проведения шоу, были забронированы, как и столики в ресторанах и кафе с видом на море.
К началу фестиваля на пляже собрались тысячи зрителей, чтобы лицезреть красочное шоу. Первой на фестивале выступила команда из Бельгии, за которой последовали пиротехники с Филиппин, а также из Малайзии и Канады. В течение пятничного вечера каждая из них представила свою 15-минутную программу. Многотысячная публика восторженно реагировала на зрелищное действо, аплодируя их мастерству. Кроме того, на возведенной сцене перед собравшимися в оба дня выступают местные музыкальные коллективы.
В субботу продолжатся выступления пиротехников перед людьми, которых в выходной день прибудет в курортный город еще больше. Между тем уже в пятницу добраться на автотранспорте до места проведения фестиваля, как и покинуть его, проблематично из-за пробок, парализовавших движение транспорта в этом районе на дорогах и даже внутри многоярусных парковок.
Международный фестиваль фейерверков в Паттайе проводится с 2010 года. Тогда с помощью плавучих платформ более 50 тыс. фейерверков были запущены в небо представителями нескольких стран. С тех пор мероприятие проходит ежегодно. Два прошлых года из-за пандемии коронавируса основными посетителями фестиваля были местные жители.