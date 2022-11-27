Билеты в Турцию и Египет стали доступнее

К наступлению зимы стоимость перелёта из России в жаркие страны заметно упала. По сравнению с осенью билеты стали дешевле в полтора раза. Об этом говорят результаты исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip. По их данным, стоимость перелёта зимой в Турцию снизилась на 47%, а в Египет — на целых 66%. Даже европейские направления стали куда доступнее, хотя с визой там большие проблемы.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

К зиме сильнее всего подешевели билеты на один из самых популярных египетских курортов, в Хургаду. Их можно купить за 32 000 рублей. Заметно упали и цены на перелёт в Стамбул, они опустились до 18 100 рублей. Хотя это же только на одного человека и в один конец, так что дешевизной тут и не пахнет.

Помимо классических для русского туриста курортов стали дешевле билеты в Тель-Авив (30 200 рублей в одну сторону) и Анкару (34 100 рублей). Упали в цене перелёты в Дубай (32 300), Ереван (12 500), Тбилиси (29 500) и в Бишкек (15 300).

Даже европейские рейсы стали доступнее — опять же, для богачей. Рейс до Лондона обойдётся сейчас в 31 200 рублей, в Амстердам можно слетать за каких-нибудь 46 300, а во Франкфурт-на-Майне — всего за 40 200 рублей. И это не считая проблемы с визами и общее нежелание европейских стран видеть российских туристов.

После начала в России мобилизации (а точнее, в первый же её день) россияне скупили все авиабилеты на ближайшие дни. Цены тогда резко выросли, а вместе с ним упало число продаж зарубежных туров.