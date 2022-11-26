Горнолыжные курорты открылись в Беларуси

В Беларуси открылись зимние курорты. На горнолыжный сезон уже приезжают любители снежных спусков. Корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева пообщалась с туристами и оценила трассы.

Фото: Мир24 Мир24

И принесет нужную пару, и поможет надеть – у прокатчика Дмитрия Яроша на отдых времени нет. Смены длинные, и людей с каждым днем все больше. Признается, что немного завидует туристам. Когда появится свободное время, обязательно встанет на лыжи, а пока слушает рассказы постояльцев.

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«Это как психолог. В ходе выдачи оборудования люди часто интересуются не только по рабочим каким-то моментам, но и в целом. Все приходят с позитивным настроением, на хороших эмоциях, делятся своими впечатлениями», – рассказывает администратор проката спортивного оборудования горнолыжного центра Дмитрий Ярош.

В этом году курортная зима опередила календарную. Здесь есть снежный парк, трамплин, каток и 12 трасс. Обкатывать склоны первыми приезжают опытные горнолыжники, но и новички не отстают.

«С каждым годом все больше и больше появляется новичков, потому что вид спорта очень интересный, очень стильный, в нем есть своя философия, и девчонкам, и ребятам это очень нравится. Как подросткам, так и взрослым людям, которым уже за 40», – отметил тренер по сноуборду горнолыжного центра Николай Сичкар.

Среди отдыхающих пока в основном жители Беларуси. К середине зимы ждут и иностранных гостей. Белорусский курорт ценится среди россиян. В разгар сезона среди туристов их будет не меньше трети, но уже сейчас можно встретить несколько человек.

«Я хотела поучиться, и хотела, чтобы был и тренировочный центр какой-то, и можно было и пожить, и покушать, и погулять, и чтобы было красиво», – сказала туристка из Москвы Юлия Евмененко.

«Я вообще люблю Беларусь, и периодически приезжаю в Минск, и Силичи приятно удивили именно общей обстановкой, обслуживанием, горки, сервис, прокат в том числе. Есть с чем сравнивать», – поделился еще один турист из Москвы Ярослав Костенко.

К зимнему сезону начинают готовиться с лета. Трассы открыты и днем, и ночью, и даже в плюсовую погоду. Если снега мало, специальными пушками наметут искусственного. Желающих покорить белорусские горы много, особенно в праздники.

«В сезон с декабря по март у нас как правило 90-процентная загрузка, в рождественский период с 23 декабря по 8 января у нас стопроцентная загрузка. Максимально отель и гостевые коттеджи могут принять до 200 человек», – рассказала начальник отдела реализации, приема и размещения центра Кристина Филатова.