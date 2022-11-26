Туристы расстроились, что не смогут запастись лекарствами в Гоа

На редакционную почту TourDom.ru поступило письмо от тамбовского турагентства с предложением поднять тему изменения «багажной политики» авиакомпании AZUR air на рейсах в Гоа: теперь туристы могут провезти не больше 10 кг, хотя при бронировании туров была указана возможность увеличения веса. По информации турагента, перевозчик заменил тип самолета на этом маршруте, поэтому переиграл правила перевозки. В ответ на запрос редакции авиакомпания подтвердила ограничения по багажу, но комментировать причины там не стали.

Фото: Tourdom Tourdom

У туристов есть выход: можно совместить два багажа в один и получить суммарно 20 кг на чемодан, это разрешено, но при перевесе могут возникнуть проблемы: «По текущим правилам перевозчика, ограничения носят обязательный характер, поэтому найти вариант доплаты за перевес на месте невозможен. В особенно важных ситуациях лучше проконсультироваться с авиакомпанией», – сообщил представитель одного из туроператоров.

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По словам турагента, который обратился в редакцию, его клиенты очень расстроены, так как летят в Индию не только для отдыха, но и купить там лекарства, о чудодейственных свойствах которых слагают легенды. Именно поэтому путешественники рассматривали варианты с возможностью доплатить за багаж. Если бы об ограничениях было известно заранее, то, как говорит собеседница, они выбрали бы другие авиакомпании или вообще полетели бы в Таиланд вместо Гоа, так как второй по стоимости выходит дешевле.