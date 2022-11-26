Какие самолеты перевозят больше грузов

Пока мы строим планы на отпуск, команда людей в аэропортах, на складах и в офисах работает над тем, чтобы не только наш багаж, но и коммерческие товары, которые сопровождают нас под бортом самолета, достигли пункта назначения. Как работает воздушный транспорт?

Фото: AirCargoNews Новости авиации AirCargoNews Новости авиации

Когда мы садимся в самолет, мы обычно не задумываемся о том, сколько багажа (и какого!) едет с нами. Если мы не боимся летать, то мысленно убеждаемся, что перед отпуском все было сделано, вспоминаем заперли ли мы дом и выключили ли утюг, есть ли у нас зубная щетка и собрали ли все необходимые предметы в чемодан.

Видео дня

Чем ближе к посадке, тем больше внимания мы уделяем цели. В конце концов, вы можете представить себе пребывание в месте вашей мечты: жаркий пляж, экзотическая еда, просто релаксация.

Воздушный транспорт – это перемещение людей и грузов по воздуху. Самолеты являются грузовыми транспортными средствами. Чаще всего не такими с открывающимся носом, встречаемыми с помпой на летном поле, как "Антонов" с вакцинами, а такими, что можно видеть в небе каждый день - пассажирские самолеты.

Груз летит с нами?

В то время как грузовой самолет предназначен только для перевозки грузов, то все пассажирские самолеты перевозят не только пассажиров и их багаж, но и различные грузы. Благодаря современным решениям в пассажирских самолетах, разделенных на зоны на верхней и нижней палубах, для перевозки грузов доступны специальные грузовые отсеки (belly — англ. живот). Проще говоря, товары могут путешествовать пассажирскими самолетами, грузовыми самолетами и чартерными рейсами.

Грузовой самолет

Фрахтовые или, иначе говоря, грузовые самолеты — это воздушные суда, которые обычно курсируют по обозначенным маршрутам и не берут пассажиров на борт. Эти самолеты предназначены для перевозки грузов, а полное использование грузового пространства позволяет перевозить даже самые большие и тяжелые изделия.

Аренда самолета

Фрахтование заключается в аренде самолета, доставляющего груз напрямую из пункта А в пункт Б, без перегрузки. Обычно это происходит для конкретного заказа или неотложной потребности клиента, например, для обеспечения непрерывности производства на заводе по сборке автомобилей, которому грозит простой производства. Однако важная роль этих самолетов не означает, что для этого типа полетов используются только самые большие машины. Наоборот – в качестве грузовых часто используются пассажирские самолеты, меньшие размеры которых позволяют быстро доставлять срочные грузы.

Вместимость трюмов

Количество грузов, перевозимых "под ногами" пассажиров, постоянно растет. По данным Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), грузы, перевозимые под палубой пассажирских самолетов, будут очень важным компонентом международной торговли товарами.В 2021 году он увеличился до 28 процентов от общего объема грузовых перевозок по сравнению с 4 процентами в марте 2020 года, когда пандемия COVID-19 остановила международные перелеты. А в допандемические времена доля пассажирских самолетов в мировых грузовых перевозках доходила и до 51 проц.

Экзотика на кончиках ваших пальцев