Призыв запретить аренду жилья в Анталье вызвал жаркие споры

«Давайте представим, что сейчас всех, кто приехал с марта, попросят вернуться обратно, откуда приехали. Ни туристов, ни инвестиций: у продавцов не будет работы, у кафе не будет клиентов, сдачи в аренду не будет». Цены на недвижимость упадут, но лишь на короткий период. Владельцы жилья, чтобы не «быть в минусе» все равно повысят цены через время, а бизнес, потерявший клиентов, может столкнуться с большими трудностями.

Поэтому, вероятность того, что иностранцам полностью запретят снимать или покупать жилье мала: «Скорее всего, ограничатся несколькими районами, как это уже сделали в Стамбуле».