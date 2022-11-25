Призыв запретить аренду жилья в Анталье вызвал жаркие споры

В турецкой Анталье решили бороться с иностранцами, в том числе и с россиянами, из-за которых якобы выросли цены на аренду квартир и вообще на недвижимость. Петиция за запрет на покупку и съем жилья для граждан других государств набрала 8 тыс. голосов. При этом автор обращения – официальный новостной портал Antalya Hakkında, который, как считается, аффилирован с руководством городской администрации. Редакция TourDom.ru выяснила, могут ли ввести ограничения и повлияет ли это на стоимость квартир.
Турагент Мария Ш., проживающая в Анталье, считает, что турецкий бизнес только пострадает при запрете иностранцам арендовать или покупать недвижимость:
«Давайте представим, что сейчас всех, кто приехал с марта, попросят вернуться обратно, откуда приехали. Ни туристов, ни инвестиций: у продавцов не будет работы, у кафе не будет клиентов, сдачи в аренду не будет». Цены на недвижимость упадут, но лишь на короткий период. Владельцы жилья, чтобы не «быть в минусе» все равно повысят цены через время, а бизнес, потерявший клиентов, может столкнуться с большими трудностями.
Поэтому, вероятность того, что иностранцам полностью запретят снимать или покупать жилье мала: «Скорее всего, ограничатся несколькими районами, как это уже сделали в Стамбуле».
Подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома» считают рост цен на аренду недвижимости в Турции закономерным.
«Количество мужиков с бородой, пучком на голове и татухой на ноге действительно зашкаливает», – иронизирует один из наших подписчиков.
Еще один пишет, что местных жителей может раздражать обилие дорогих машин с российскими и украинскими номерами, разъезжающих по Анталье.
«Многие турки живут очень скромно, экономят на всем».
Но такое происходит и во многих других курортных странах.
«Люди, задействованные в приеме иностранцев, зарабатывают, другие – страдают. Так в любом туристическом центре, одни и те же движения».
В то, что петиция приведет к каким-то кардинальным изменениям, мало кто верит. Наблюдатели делают вывод: ждать, что цены на аренду курортной недвижимости в Анталье упадут из-за вероятности такого запрета, не стоит.