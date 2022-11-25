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3 часа назад

Названы самые роскошные горнолыжные курорты мира

Lenta.ru

Международное агентство элитной недвижимости Savills назвало Whistler Blackcomb в Канаде самым роскошным горнолыжным курортом мира. Результаты исследования публикует британский таблоид The Daily Mail.

Названы самые роскошные горнолыжные курорты мира
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Отмечается, что горнолыжный курорт, расположенный в канадской провинции Британская Колумбия, идеально подходит для уединенного отдыха.

«Whistler Blackcomb предлагает 8000 акров земли для любителей зимних видов спорта, большое количество снега, круглогодичную оживленную деревню, привлекательные цены на недвижимость и непосредственную близость к Ванкуверу», — отметили авторы материала.

Вторую строчку в рейтинге занял один из самых известных курортов в Швейцарии, располагающийся на юге кантона Вале на границе с Италией, — Zermatt. Тройку лидеров замыкает итальянский курорт Val Gardena в Доломитовых Альпах. В топ-10 любимых мест для горнолыжного отдыха среди состоятельных туристов также вошли курорты Gstaad и Verbier в Швейцарии, Mayrhofen, Zell am See и Mont Tremblant в Канаде и Furano в Японии.

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