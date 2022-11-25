Названы самые роскошные горнолыжные курорты мира

Вторую строчку в рейтинге занял один из самых известных курортов в Швейцарии, располагающийся на юге кантона Вале на границе с Италией, — Zermatt. Тройку лидеров замыкает итальянский курорт Val Gardena в Доломитовых Альпах. В топ-10 любимых мест для горнолыжного отдыха среди состоятельных туристов также вошли курорты Gstaad и Verbier в Швейцарии, Mayrhofen, Zell am See и Mont Tremblant в Канаде и Furano в Японии.