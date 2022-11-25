Плюс-сайз-модель выгнали с рейса и не вернули деньги за билет

Авиакомпания Qatar Airways выгнала плюс-сайз-модель с рейса из-за слишком большого веса. Об этом пишет британский таблоид The Daily Mail.

Фото: Unsplash.com Unsplash.com

Отмечается, что 38-летняя блогерша Джулиана Неме (Juliana Nehme) находилась в отпуске в Ливане вместе с семьей. После отдыха девушка собиралась вернуться на родину в Бразилию рейсом ближневосточной авиакомпании. Однако сотрудники перевозчика отказались пускать ее в самолет.

После случившегося модель записала видеообращение подписчикам и опубликовала в социальных сетях.

«Они отказывают мне в праве на поездку, но я прилетела сюда самолетом Air France, и все прошло хорошо, у меня не было никаких проблем», — пояснила девушка.

Пассажирка сообщила, что ей не вернули деньги за неиспользованный билет, стоимость которого была 830 фунтов (свыше 60 тысяч рублей). Более того, представители перевозчика заявили, что девушке необходимо приобрести новый билет в бизнес-классе за три тысячи долларов (180 тысяч рублей).

Lenta.ru