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20 минут назад

Туристический поток из России в Испанию растет и бьет рекорды

TURIZM.RUиещё 1

Данные, полученные агентством Bloomberg, показывают, что в этом году Испания выдала россиянам в общей сложности 108 862 шенгенских туристических виз. Это в три раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Туристический поток из России в Испанию растет и бьет рекорды
Фото: Turizm.ruTurizm.ru

Сами испанцы не могут объяснить причины, по которым число российских туристов так сильно увеличилось, несмотря на строгие ограничения по всему ЕС.

На самом деле все логично: соседние с Россией европейские страны практически полностью закрыли свои границы для россиян, приостановили выдачу туристических виз для россиян и больше не разрешают им въезд на территорию ЕС.

При этом Испания не входит в их число. Испанцы не закрывали свои границы, не приостанавливали и не ограничивали выдачу виз гражданам России.

Тем не менее, несмотря на то, что Испания не ввела ограничений, страна все же последовала официальной рекомендации Европейской комиссии о приостановлении действия соглашения об упрощении визового режима с Россией. По предложению Комиссии увеличен визовый сбор для российских заявителей с 35 до 80 евро.

Еще в сентябре Комиссия предположила, что время рассмотрения заявок будет увеличено. Кроме того, то же самое предположило, что государства-члены применяют более строгие правила, когда речь заходит о выдаче многократных виз для россиян, и требуют от них представления дополнительных документов.

Только в октябре Испания зарегистрировала в своих аэропортах почти восемь миллионов международных прибытий. Министерство туризма страны заявило, что Испания восстановила турпоток на 95 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, а Балеарские и Канарские острова приняли на 6,2 процента больше туристов, чем в период до пандемии. TURIZM.RU

Заграница,Еврокомиссия,ЕС,
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