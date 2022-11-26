Туристический поток из России в Испанию растет и бьет рекорды

Данные, полученные агентством Bloomberg, показывают, что в этом году Испания выдала россиянам в общей сложности 108 862 шенгенских туристических виз. Это в три раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Сами испанцы не могут объяснить причины, по которым число российских туристов так сильно увеличилось, несмотря на строгие ограничения по всему ЕС.

На самом деле все логично: соседние с Россией европейские страны практически полностью закрыли свои границы для россиян, приостановили выдачу туристических виз для россиян и больше не разрешают им въезд на территорию ЕС.

При этом Испания не входит в их число. Испанцы не закрывали свои границы, не приостанавливали и не ограничивали выдачу виз гражданам России.

Тем не менее, несмотря на то, что Испания не ввела ограничений, страна все же последовала официальной рекомендации Европейской комиссии о приостановлении действия соглашения об упрощении визового режима с Россией. По предложению Комиссии увеличен визовый сбор для российских заявителей с 35 до 80 евро.

Еще в сентябре Комиссия предположила, что время рассмотрения заявок будет увеличено. Кроме того, то же самое предположило, что государства-члены применяют более строгие правила, когда речь заходит о выдаче многократных виз для россиян, и требуют от них представления дополнительных документов.