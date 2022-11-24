Сказочная Италия: Секретные города, которые стоит посетить

Помимо Рима, Флоренции и Венеции, Италия может похвастаться множеством великолепных городов и поселков, которые вы можете исследовать.

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Хотите насладиться настоящим вкусом Италии вдали от толп туристов? Тогда мы вам расскажем о секретных городах, которые вам обязательно понравятся.

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Альберобелло

Альберобелло - прекрасный городок недалеко от Бари. Здесь находятся Трулли – белые здания в форме конуса, которые выглядят как дома прямо из сказки. Деревня представляет собой лабиринт узких улочек и очаровательных площадей, а также красивый бельведер, с которого открывается потрясающий вид на город.

Благодаря своей красоте Альберобелло был объявлен объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Бергамо

Настоящей звездой Ломбардии является Бергамо, город, который часто игнорируют путешественники, привлеченные славой Милана. Этот романтический город-крепость является одним из самых красивых в Италии и наполнен мощеными улицами и старинными дворцами, которые вы можете исследовать.

Тревизо

Тревизо похож на маленькую Венецию, где меньше туристов и толп. Его исторический центр, окруженный стенами, усеян средневековыми церквями, мощеными улочками, дворцами из красного кирпича и крошечными старыми каналами, соединяющими здания, сады и площади.

Болонья

Болонья - один из самых крутых городов Италии. В основном его посещают студенты – в Болонье находится старейший университет Европы и множество любителей гастрономии, поскольку она известна как кулинарная столица Италии. Как только вы приедете, не забудьте попробовать местные деликатесы, такие как лазанья, тортеллини и, как вы уже догадались, болоньезе.

Больцано

Этот двуязычный городок в Альто-Адидже, или Южном Тироле, приятно удивляет. Больцано, известный немецкоговорящему населению как Божен, расположен недалеко от Доломитовых Альп, в окружении средневековых замков и виноградников.

Верона

Верона известна как самый романтичный город Италии. Именно здесь происходит трагическая история любви Шекспира "Ромео и Джульетта". Для фанатов нет ничего лучше, чем посетить дворец XIV века со знаменитым балконом. Если у вас есть свободное время, не пропустите великолепный римский амфитеатр, в котором летом регулярно проходят оперные представления.

Кастеллуччо

Это самая высокая деревня в Апеннинских горах, расположенная на высоте 1452 м над уровнем моря. Это очаровательная деревушка с прекрасными площадями, с которых открывается захватывающий вид на горы и поля, расцветающие фиалками и красными маками. Лучшее время года для посещения Кастеллуччо – весна - с конца мая до начала июня.

Чефалу

Сицилия - один из самых красивых островов Средиземного моря, а Чефалу, пожалуй, самый красивый город из всех. Этот средневековый город – настоящая жемчужина с живописными площадями, прекрасными церквями и прекрасной набережной, расположенной прямо напротив моря.

Сперлонга

Сперлонга - одна из самых красивых приморских деревень в Италии. Проведите здесь время, любуясь старинными дворцами, археологическим музеем, садами, благоухающими цветами, и, конечно же, нетронутыми пляжами.

Асколи-Пичено

Город находится в одном из самых недооцененных итальянских регионов Ле-Марке к востоку от Умбрии. Он является родиной живописных пейзажей, красивых деревушек и бирюзовых вод, и одним из самых важных городов региона. Кроме того, Асколи-Пичено.располагается недалеко от впечатляющего национального парка Монти Сибиллини.

Тропея

Калабрия, которую часто избегают туристы, является скрытой жемчужиной на юге Италии. Здесь хотя бы раз в жизни должен побывать каждый. Город Тропея - это очаровательный старый город, полный живописных зданий и превосходных ресторанов, которые также окружены песчаными пляжами.

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