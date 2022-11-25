Самые красивые пляжи мира

Хотите отдохнуть на красивом пляже прямо как из картинки Pinterest? Расскажем о 5 самых красивых местах, куда стоить отправиться.

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Пляжный отдых еще издавна стал популярен среди всех групп туристов. Именно такой вид отдыха позволяет полностью отвлечься от повседневных забот, городской суматохи и спешки, а также расслабить тело и напитаться витамином D. Но как выбрать действительно красивый пляж, чтобы сделать отпуск незабываемым?

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Для этого предлагаем ознакомиться со списком самых красивых береговых линий в мире. Выбирайте понравившийся пляж и отправляйтесь в путешествие!

Грейс-Бэй, остров Провиденсиалес

Именно этот пляж стал лучшим в мире по мнению сервиса TripAdvisor. Находится он на острове Провиденсиалес, что в Британской заморской территории, который входит в группу островов Теркс и Кайкос.

Туристов здесь ждет лазурная прозрачная вода, белоснежный песок и жаркая погода, царящая 365 дней в году. Место также популярно и среди дайверов, которые не упускают возможность понаблюдать за обитателями коралловых рифов.

Капуташ, Турция

Второе место заслуженно занял пляж Капуташ в Турции, который находится в 5 км от ближайшего города, что делает его малолюдным и тихим. Вода голубого цвета, золотистая галька, громадные скалы — все это ждет вас на этом пляже!

Чтобы оградить место от шумных машин, власти приподняли автотрассу, а для людей создали живописные ступеньки для спуска в залив.

Посетить Капуташ и другие места Турции вы сможете с помощью сервиса Bronix.uz — bronix.uz/tours/turkey/shymkent. Здесь вы найдете тысячи туров разной ценовой категории, удобные фильтры для поиска и консультантов, которые помогут определиться с выбором.

Майя-Бэй, Таиланд

Бронзу нашего рейтинга заполучил пляж Майя-Бэй, что на острове Пхи-Пхи-Ле в Таиланде. Береговая линия здесь состоит из мягкого белого песка, а вода имеет лазурный цвет с голубыми отливами.

Пляж был показан в фильме «Пляж» с Леонардо ди Каприо в главной роли, отчего местность и стала очень популярной. Живописности добавляют и скалы, которые окружают бухту с трех сторон.

Бора-Бора, Полинезия

Остров Бора-Бора во Французской Полинезии стал одним из самых культовых в мире благодаря своей природной красоте: здесь сошлись воедино изумрудно-лазурная прозрачная вода, теплый круглогодичный климат, ветвистые пальмы и белый мелкий песок.

Туристы нередко нарекают этот остров и бухту «раем на земле», а развитая инфраструктура и сфера услуг делают это наречие еще более правдоподобным и соответствующим действительности.

Фулхаду, Мальдивы

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Закрывает наш рейтинг известные практически всем Мальдивы, а именно пляж Фулхаду в атолл Баа.