Варанаси: город, в котором горит огонь Шивы

В 2022-2023 годах столицей Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) стал индийский город Варанаси. Это один из древнейших городов мира и религиозная столица Индии, в которой проповедовали основоположники буддизма, джайнизма, ситхизма, индуисты верят, что в Варанаси Шива впервые явился людям в виде колонны из огня и света. Город знаменит спускающимися к Гангу ритуальными лестницами – гхатами и тем фактом, что все индуисты мечтают посмертно быть кремированными именно в нем. Почему – рассказывает MIR24.TV.

Фото: Мир24 Мир24

Варанаси находится на севере Индии, в штате Уттар-Прадеш, и, как известно, стоит на берегу священной реки Ганг, на трех холмах, которые отождествляются с остриями трезубца Шивы. Согласно индуистской космологии, с Варанаси началось сотворение мира. Когда-то боги жили в священном городе вместе с людьми, а потом ушли в Гималаи.

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«Стоит он на возвышенности, нависающей над большой излучиной Ганга. Дома огромной плотной массой покрывают эту возвышенность; при взгляде на запутанную сеть улиц издали кажется, будто город изрезан трещинами. Со стороны реки всюду видны высокие стройные минареты и украшенные флажками шпили храмов, это придает Бенаресу живописность. Город весь движется, копошится, кишит народом, как муравейник, и толпы людей, снующих по узким улицам, тоже напоминают муравьев. Тут же во множестве бродят священные коровы – они идут куда им вздумается и взимают дань с хлебных лавок, всюду внося сумятицу и всюду мешая, ибо отогнать их нельзя», – так описывал панораму города американский писатель Марк Твен, который в 1895-1896 годах путешествовал по Индии вместе с женой и дочерью.

Тогда Индия была частью Британской империи, и Варанаси назывался Бенаресом (Банарасом) – по имени раджи Банара. Под таким же названием знал город русский художник и мистик Николай Рерих. Он отмечал, что «при всей запыленности временем архитектура Бенареса все же сохраняет очарование. Все смешение форм староиндусских, дравидских и мусульманских может давать новые решения для непредубежденного архитектора».

Точный возраст Варанаси неизвестен, ясно, что возник он за несколько тысячелетий до нашей эры – это один из древнейших «живых» городов мира и, возможно, древнейший город Индии. За свою историю он не раз сменил имя: во время английской колонизации Индии его назвали Бенаресом, одно из древних имен – Каши, что значит «Сияющий». Современное название связано с двумя реками, которые окаймляют Варанаси и сливаются с Гангом: это Варна и Асси. Однако главные святыни города – это сам Ганг (на самом деле Ганга), его набережная и спускающиеся к воде каменные лестницы гхаты.

«Варанаси – это священный город и для тех, кто исповедует индуизм, и для тех, кто исповедует буддизм, и для тех, кто исповедуют джайнизм. Этот город связан с богом Шивой, там течет священная Ганга – река-богиня, которая вытекла из волос Шивы. Вода Ганги священна, омовение в ней смывает все грехи. Более того, люди стремятся в Варанаси, чтобы там умереть или, по крайней мере, чтобы их прах привезли родственники и опустили в священные воды – это приносит человеку посмертное освобождение, слияние с Богом. Это место, где существуют великолепные храмы, там жили блистательные поэты, культурное и религиозное значение этого города для Индии невероятно высоко», – рассказала MIR24.TV главный научный сотрудник Центра индийских исследований Института востоковедения РАН Евгения Ванина.

Когда-то в Варанаси проповедовали пророк джайнизма Махавира, первый сикхский гуру Нанак, в 10 километрах от Варанаси, в городке Сарнатх, свою первую проповедь прочел основатель буддизма Будда Шакьямуни, который не раз бывал и в самом Варанаси и основал в нем большую сангху. Николай Рерих утверждал, что в рукописях, имеющих древность около 1500 лет, которые ему довелось читать в Гималаях, описывалось посещение Бенареса Иисусом Христом до его 30-летия.

Индуисты верят, что те, кто умирает в Варанаси, освобождаются от цикла рождений и смертей – выходят из колеса сансары. Важнейшее предназначение гхат, как и всего города, – кремация усопших, пепел, оставшийся от человека, должен быть смыт в Ганг. Ну а как именно будет совершено сожжение, зависит от имеющихся средств. Не у всех хватает денег на то, чтобы приобрести столь дорогие в Индии дрова или много дров: для того, чтобы сжечь тело дотла, нужно более 300 килограммов древесины, в которую принято добавлять сандал.

Весь город выстроен на западном берегу Ганга, восточный берег не застраивается – Шива переправляет туда души умерших. Гхаты простираются более чем на пять километров, всего их 84, из них пять считаются наиболее важными: Асси, Кедар, Дашашвамедх, Панчганга и Маникарника. Тысячи паломников каждый день встречают рассвет около Ганга и совершают ритуальное омовение.

Кремация происходит только на двух гхатах: Харишчандра и Маникарника. На Маникарнике кремируют тех, кто умер своей смертью, на Харишчандра-гхате – убитых, самоубийц, жертв аварий. Там есть даже электрический крематорий, в котором сжигают в основном бедняков, для подобающей кремации которых не удалось собрать денег. Существует несколько типов мертвецов, которых в принципе не сжигают, а топят в Ганге, нагрузив камнями, – это садху (аскеты), дети до 13 лет, беременные женщины, больные лепрой. Дело в том, что очищение огнем нужно только грешникам. Особым образом хоронят убитых укусом кобры. Считается, что от яда этих змей человек не умирает, а впадает в кому, поэтому тело кладут в лодку, сделанную из бананового дерева, к ней крепят табличку с именем и домашним адресом и пускают в плавание.

По легенде, погребальные костры на Маникарнике не потухают уже 2500 тысячи лет. Сам огонь – святыня, его подарил Шива, впервые явившийся людям в виде колонны из огня и света. С тех пор на Маникарнике поддерживается очаг, в котором горит огонь Шивы, от него зажигают погребальные костры.

Не прекращающейся ни на день черной работой по отправлению мертвецов в мир иной издревле занимались шудры – представители четвертой, низшей варны индийского общества. Это люди, смотрящие на торчащие из костра человеческие ноги, как на обыденность. На туристов же натуралистические подробности, связанные с кремацией или плавающими в Ганге трупами, производят неизгладимое впечатление. Так же как вид сектантов агхори, медитирующих на местах сожжения, обмазывающихся пеплом погребальных костров и практикующих каннибализм. Контраст между собственными представлениями о святом городе и реальностью культового места притяжения, в которой есть мошенники, притворяющиеся садху, чистка зубов водой из Ганга в 10 метрах от плавающих останков и множество торговцев и попрошаек стрясти как можно больше денег с туристов, не у всех укладывается в голове.

«Святость Бенареса в глазах индийца несказанна; столь же несказанна в нем грязь и вонь, напоминающая запах кожуры дуриана. Это штаб-квартира религии брахманов, и священнослужители этой религии составляют одну восьмую населения города. Но переизбытка брахманов все же не чувствуется, потому что к их услугам вся Индия. Вся Индия совершает сюда паломничества, и в карманы брахманов щедрым потоком льются сбереженные гроши, а поток этот никогда не иссякает. Положение брахмана на Перстах Ганга, если у него хорошее место, куда надежнее и лучше, чем положение метельщика на самом процветающем лондонском перекрестке. Хорошее место стоит огромных денег. Святой обладатель этого места сидит себе всю жизнь под своим внушительным зонтиком и благословляет верующих, собирает с них приношения, жиреет и богатеет; потом его место переходит к сыну, потом к внуку – и так из века в век; оно всегда остается доходным местом в руках его рода», – подметил Марк Твен рациональным американским взглядом.

Главным гхатом Варанаси называют Дашашвамедх, это самый старых гхат. По легенде, его возвел сам Брахма – бог-создатель в троице высших божеств индуизма: Брахма, Вишну, Шива. Ежедневно после заката солнца на Дашашвамедх-гхате проводится ритуал огненной пуджи Ганга Аарти, главные действующие лица которых (кроме богов, конечно же) – несколько молодых пуджари, жрецов из варны браминов, или брахманов (говорят, что сегодня разделение индийского общества на варны потихоньку стирается). Aarti – это священный огонь, который подносится богине Ганге и другим богам вместе с цветами, рисом, водой, маслом и молоком. Зрелищное священнодействие длится около часа и привлекает на Дашашвамедх-гхат множество людей: паломников, туристов и желающих на них нажиться.

Неподалеку находится одна из важнейших шиваистских святынь в Варанаси – храм Каши Вишванатх, который известен как «Золотой храм». В нем хранится джьотирлингам Ади Вишвешвар – один из 12 традиционных святынь джьотирлинга в Индии. По виду это обычный лингам (святыня в виде камня фаллической формы), однако просветленный человек увидит в нем колонну из света и огня, пронзающую небо и землю. Посещение «Золотого храма» и омовение в Ганге считаются важными шагами на пути к достижению мокши – освобождению из круговорота рождений и смертей. Каждый житель Индии старается хоть раз в жизни посетить эту святыню.

По-настоящему древних индуистских храмов, старше XVIII века, в Варанаси почти не сохранилось – они были разрушены в эпоху мусульманского завоевания Южной Азии, которое началось в XI веке. На их месте вырастали мечети. Сегодня количества храмов в Варанаси не сосчитать – приблизительно их около двух тысяч. Какие-то популярны, про другие вспоминают раз в году. Обслуживание этих храмов – основное занятие жителей города. Несмотря на то что главные местные божества – это Шива и Ганги, в городе есть храмы, посвященные всему великому разнообразию индуистского пантеона. И даже знаменитая шелковая индустрия Варанаси развилась благодаря религии, ведь жрецам храмов и изображениям божеств нужна была одежда. «Бенаресский шелк» считается одним из лучших в Индии, причем ткачеством традиционно занимаются мусульмане, а продажами – индусы.