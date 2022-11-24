Не все отели Паттайи готовы принимать туристов

В Паттайе сотни отелей разных категорий, в том числе мини-гостиниц и гостевых домов. Однако не все они готовы принимать туристов. Корреспондент Tourdom.ru, который сейчас находится на курорте, оценил текущую ситуацию на примере района улицы 5-я Сои Пратамнак, где сложилась туристическая мини-инфраструктура рядом с пляжем.

Фото: unsplash unsplash

Еще не начали работать – Adriatic Palace Hotel 4* и расположенный неподалеку The Forest Hotel Pattaya 4*. И это не единственные закрытые здесь объекты размещения.

Частично работает The Sanctuary Phratamnak Pattaya 4*: второй корпус стоит без клиентов. На начала декабря на сайте по бронированию предлагают большие скидки – за номер Deluxe 3600 бат вместо базовых 9500 бат. Также по вечерам не светятся окна во втором корпусе Pattaya Park Beach Resort 3*. В этом комплексе двухместный Deluxe можно получить на 70% дешевле – от 1200 бат.

На этой же 5 сои Пратамнак – на 50% скидывают стоимость номеров в Unique Regency Hotel 3* – от 1400 бат и в Hill Fresco 4* – от 1600 бат. Снижают расценки и в других расположенных поблизости гостиницах. В мини-отелях цены в диапазоне 400-1200 бат за комнату. И часть из них уже не имеет свободных мест.

У россиян , путешествующих самрсиоятельно, зачастую возникают проблемы с заселением: большинство объектов не проводит бронирование без банковской карты. На практике, при отсутствии действующих за рубежом карт Visa или Mastercard возможно написать письмо в гостиницу с гарантией заплатить наличными по приезду или запросить «помощь друга с картой».

В люксовых отелях скидок не замечено.