Русские в Азии: эмигранты рассказали об особенностях переезда во Вьетнам

В 2022 году многие россияне покинули страну по разным причинам. Большинство выбрало для переезда такие направления, как Грузия, Армения, Казахстан и страны Европы, но некоторые решились на отъезд в дальние страны Азии. «ФедералПресс» пообщался с несколькими россиянами, уехавшими во Вьетнам – соотечественники составили небольшую инструкцию об особенностях этой страны и условиях переезда.
Как рассказывают наши собеседники, до начала пандемии в 2020 году эта страна была весьма популярна как у туристов, так и у эмигрантов из самых разных стран. Среди причин – низкие цены, жаркий, но все-таки комфортный климат, весьма дружелюбное местное население, отсутствие многих правовых сложностей.
В последние два десятилетия север Вьетнама облюбовали в основном приезжие из англоязычных стран, россияне же в большинстве своем селились в южных частях страны.
«Традиционно русские селятся на побережье юга, в таких крупных центрах, как Нячанг, Дананг, Муйне или в мегаполисах вроде Хошимина, где проще найти работу», – рассказывает бывшая жительница Ульяновска Мария.
По ее словам, большинство наших соотечественников работает в сферах туризма, ресторанном бизнесе, ивент-индустрии, кто-то трудится преподавателями. При этом, как часто говорят россияне, на конечный выбор места для жизни в большей степени влияет климат.
«Думаю, что это связано не только с профессиональными сферами, но и с природными условиями: многие наши соотечественники устали от зимы, а здесь ее просто нет. Есть только сезон дождей, но это даже близко не напоминает осень средней полосы, здесь почти всегда преимущественно тепло и солнечно», – говорит наша собеседница.
Среди других плюсов экспаты называют хорошее отношение к русским, которое в этой стране сложилось исторически: частично из-за поддержки со стороны Союза во времена Американо-вьетнамской войны, частично – из-за устойчивых культурных, экономических и туристических связей между двумя странами.
К сожалению, коронавирус заставил страну буквально полностью закрыться на два с лишним года, что сильно ударило по экономике: предприятия закрывались, малый бизнес разорялся, многие жившие здесь эмигранты уехали обратно из-за невозможности нормально вести дела. Сейчас, как рассказывают новые приехавшие, ситуация восстанавливается за счет новых эмигрантов.
«Еще летом мы переехали жить в Муйне. Это крупный населенный пункт, практически совмещенный с местным районным центром – городом под названием Фантьет. В последние пять лет Муйне местные в шутку называли «русской деревней», но к моменту нашего приезда наших здесь было уже немного. Ситуация начала меняться к сентябрю, много русских приехало после объявления частичной мобилизации, то и дело слышишь на улице родную речь», – рассказывает нижегородец Александр.
Вьетнам и по сей день остается далеко не самым популярным направлением для долговременного переезда. Тому есть серьезные причины: закрепиться и остаться жить надолго здесь непросто.
Всего во Вьетнаме, по словам экспатов, действуют три вида визовых режимов:
Также для приехавших россиян действует особое условие: визу можно продлить на 3 месяца из-за конфликта между РФ и Украиной. Для этого необходимо прийти в миграционное отделение в крупных областных центрах – Хошимине, Ханое, Нячанге и ряде других, указанных на сайте правительства Вьетнама.
Для продления потребуется регистрация по месту жительства (ее может сделать арендодатель) и заполнение специальной анкеты на английском языке. Срок рассмотрения прошения – пять рабочих дней, после чего в стране можно на законных основаниях остаться еще на 3 месяца с возможностью дальнейшего продления до окончания специальной военной операции.
«С этим методом все не без сложностей. Власти периодически грозятся вообще отменить эту опцию, но пока она есть. Все осложняется из-за достаточно большого количества приезжих – в миграционках начинают относиться строже, бывает, что продлевают только на месяц. Случаются и неприятные эксцессы, например, кто-то уже пытался дать в миграционном отделении взятку, а офицеры реагируют на это очень плохо, могут вообще отказать», – рассказывает переехавшая москвичка Анна.
Судя по рассказам россиян, долгое время живущих во Вьетнаме, нелегальная эмиграция здесь также весьма распространена. Некоторые экспаты живут здесь, не выезжая за пределы страны, вообще без правовых оснований, некоторые – пользуются старым приемом спорной надежности под названием visa run (в переводе с английского – визовый забег. – Прим. ред.).
Смысл заключается в том, чтобы выехать в другую близлежащую страну хотя бы на несколько часов (Камбоджа, Индия, Индонезия, Малайзия, Гонконг и др.), заново оформить электронную визу на месяц и въехать обратно. Однако этот способ работает не всегда и сильно зависит от настроений сотрудников паспортного контроля.
«На самом деле, лучше не допускать оверстей (overstay, злоупотребление пребыванием – Прим. ред.), за это полагается очень крупный штраф, а еще велика вероятность попасть во вьетнамский «черный список», – говорит наша собеседница Мария.
В этом случае после выдворения обратно в страну вас уже не пустят. Как рассказали «ФедералПресс» эмигранты, недавно в черный список попал россиянин, превысивший срок пребывания всего на два дня.
Увы, хотя Вьетнам и дружественная России социалистическая страна, но ее законодательство пока что полно сложностей и в большей степени ориентировано на туризм, а не на эмиграцию.
На сегодняшний день для иностранцев возможности получить гражданство Вьетнама нет. Максимум – статус резидента. Так, даже приобретение недвижимости в этой стране не дает право собственности, а по сути является только долгосрочной арендой.
Согласно советам проживающих здесь долгое время россиян, наиболее стабильные варианты для проживания во Вьетнаме – бизнес-визы для тех, кто открыл здесь собственное дело, и брак с местными.
Но даже в случае создания семьи с гражданином Вьетнама и рождения общих детей, эмигрант получит только вид на жительство сроком на 5 лет с возможностью продления.