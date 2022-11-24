Русские в Азии: эмигранты рассказали об особенностях переезда во Вьетнам

В 2022 году многие россияне покинули страну по разным причинам. Большинство выбрало для переезда такие направления, как Грузия, Армения, Казахстан и страны Европы, но некоторые решились на отъезд в дальние страны Азии. «ФедералПресс» пообщался с несколькими россиянами, уехавшими во Вьетнам – соотечественники составили небольшую инструкцию об особенностях этой страны и условиях переезда.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Почему Вьетнам?

Видео дня

Как рассказывают наши собеседники, до начала пандемии в 2020 году эта страна была весьма популярна как у туристов, так и у эмигрантов из самых разных стран. Среди причин – низкие цены, жаркий, но все-таки комфортный климат, весьма дружелюбное местное население, отсутствие многих правовых сложностей.

Россияне выбирают теплый юг

В последние два десятилетия север Вьетнама облюбовали в основном приезжие из англоязычных стран, россияне же в большинстве своем селились в южных частях страны.

«Традиционно русские селятся на побережье юга, в таких крупных центрах, как Нячанг, Дананг, Муйне или в мегаполисах вроде Хошимина, где проще найти работу», – рассказывает бывшая жительница Ульяновска Мария.

По ее словам, большинство наших соотечественников работает в сферах туризма, ресторанном бизнесе, ивент-индустрии, кто-то трудится преподавателями. При этом, как часто говорят россияне, на конечный выбор места для жизни в большей степени влияет климат.

«Думаю, что это связано не только с профессиональными сферами, но и с природными условиями: многие наши соотечественники устали от зимы, а здесь ее просто нет. Есть только сезон дождей, но это даже близко не напоминает осень средней полосы, здесь почти всегда преимущественно тепло и солнечно», – говорит наша собеседница.

Среди других плюсов экспаты называют хорошее отношение к русским, которое в этой стране сложилось исторически: частично из-за поддержки со стороны Союза во времена Американо-вьетнамской войны, частично – из-за устойчивых культурных, экономических и туристических связей между двумя странами.

Ковидный кризис и новая волна эмиграции

К сожалению, коронавирус заставил страну буквально полностью закрыться на два с лишним года, что сильно ударило по экономике: предприятия закрывались, малый бизнес разорялся, многие жившие здесь эмигранты уехали обратно из-за невозможности нормально вести дела. Сейчас, как рассказывают новые приехавшие, ситуация восстанавливается за счет новых эмигрантов.

«Еще летом мы переехали жить в Муйне. Это крупный населенный пункт, практически совмещенный с местным районным центром – городом под названием Фантьет. В последние пять лет Муйне местные в шутку называли «русской деревней», но к моменту нашего приезда наших здесь было уже немного. Ситуация начала меняться к сентябрю, много русских приехало после объявления частичной мобилизации, то и дело слышишь на улице родную речь», – рассказывает нижегородец Александр.

Получение визы, работа, ВНЖ

Вьетнам и по сей день остается далеко не самым популярным направлением для долговременного переезда. Тому есть серьезные причины: закрепиться и остаться жить надолго здесь непросто.

Визы во Вьетнам

Всего во Вьетнаме, по словам экспатов, действуют три вида визовых режимов:

Электронная виза на 1 месяц - Оформляется на официальном сайте Миграционной службы Вьетнама. У сайта нет русской версии, заполнять форму также нужно на английском языке. Стоимость госпошлины за выдачу документа – 25 $. Главная трудность – оплатить ее с российской карты не получится, придется использовать иностранную.

Безвизовый туристический въезд для россиян - Гражданам РФ для туристической поездки виза не нужна, но срок пребывания без визы ограничивается 15 днями. Для граждан Казахстана, Украины и Республики Беларусь – оформляется по прилете, в аэропорту

Рабочая виза на 1–3 года - Выдается Министерством труда Вьетнама для тех, кто официально работает или ведет бизнес на территории страны. После истечения срока ее нужно продлевать.

Особое продление из-за СВО

Также для приехавших россиян действует особое условие: визу можно продлить на 3 месяца из-за конфликта между РФ и Украиной. Для этого необходимо прийти в миграционное отделение в крупных областных центрах – Хошимине, Ханое, Нячанге и ряде других, указанных на сайте правительства Вьетнама.

Для продления потребуется регистрация по месту жительства (ее может сделать арендодатель) и заполнение специальной анкеты на английском языке. Срок рассмотрения прошения – пять рабочих дней, после чего в стране можно на законных основаниях остаться еще на 3 месяца с возможностью дальнейшего продления до окончания специальной военной операции.

«С этим методом все не без сложностей. Власти периодически грозятся вообще отменить эту опцию, но пока она есть. Все осложняется из-за достаточно большого количества приезжих – в миграционках начинают относиться строже, бывает, что продлевают только на месяц. Случаются и неприятные эксцессы, например, кто-то уже пытался дать в миграционном отделении взятку, а офицеры реагируют на это очень плохо, могут вообще отказать», – рассказывает переехавшая москвичка Анна.

Визаран и штрафы

Судя по рассказам россиян, долгое время живущих во Вьетнаме, нелегальная эмиграция здесь также весьма распространена. Некоторые экспаты живут здесь, не выезжая за пределы страны, вообще без правовых оснований, некоторые – пользуются старым приемом спорной надежности под названием visa run (в переводе с английского – визовый забег. – Прим. ред.).

Смысл заключается в том, чтобы выехать в другую близлежащую страну хотя бы на несколько часов (Камбоджа, Индия, Индонезия, Малайзия, Гонконг и др.), заново оформить электронную визу на месяц и въехать обратно. Однако этот способ работает не всегда и сильно зависит от настроений сотрудников паспортного контроля.

«На самом деле, лучше не допускать оверстей (overstay, злоупотребление пребыванием – Прим. ред.), за это полагается очень крупный штраф, а еще велика вероятность попасть во вьетнамский «черный список», – говорит наша собеседница Мария.

В этом случае после выдворения обратно в страну вас уже не пустят. Как рассказали «ФедералПресс» эмигранты, недавно в черный список попал россиянин, превысивший срок пребывания всего на два дня.

Можно ли получить гражданство Вьетнама?

Увы, хотя Вьетнам и дружественная России социалистическая страна, но ее законодательство пока что полно сложностей и в большей степени ориентировано на туризм, а не на эмиграцию.

На сегодняшний день для иностранцев возможности получить гражданство Вьетнама нет. Максимум – статус резидента. Так, даже приобретение недвижимости в этой стране не дает право собственности, а по сути является только долгосрочной арендой.

Согласно советам проживающих здесь долгое время россиян, наиболее стабильные варианты для проживания во Вьетнаме – бизнес-визы для тех, кто открыл здесь собственное дело, и брак с местными.