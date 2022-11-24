Блогер предупредила туристов о схемах мошенничества в Турции

«Вы переводите человеку оговоренную сумму на российскую карту, он обращает ее в криптовалюту, а затем обналичивает их в Турции. Вы встречаетесь с "менялой", и он дает вам на руки лиры. Себе берет небольшой процент, — отметила Коновалова. — Знаю, что кто-то действительно проворачивает такие сделки и остается доволен. Но, к сожалению, о случаях мошенничества говорят чаще».