Турагенты назвали оптимальные по цене пятизвездочные отели Турции

Подписчики телеграм-канала для профессионалов турбизнеса «Крыша ТурДома В2В» назвали 5* отели Турции, наиболее привлекательные по соотношению цены и качества. Список таких гостиниц редакция TourDom.ru выставила на голосование.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Лидерами опроса, в котором приняли участие более 340 специалистов, стали сразу несколько гостиниц сетей Alva Donna – Alva Donna Exclusive Belek, Alva Donna World Palace Kemer, Alva Donna Beach Resort Side; Nirvana – Nirvana Cosmopolitan, Nirvana Dolce Vita; Akka – Akka Antedon, Akka Alinda, Barut. А также отели Mirada del Mar, Belek Beach Resort.

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Представители розницы пояснили, по какому принципу голосовали. «Идеальный отель – это когда цена не выше средней в сегменте “пятизвездочников”, а качество выше среднего. Это касается обслуживания, питания и состояния номеров», – говорит совладелец турагентства Travel Management Андрей Воскобойников.

«Я отметил отели, которые мы рекомендуем своим туристам. Мы и сами здесь отдыхаем, – пояснил Олег Сиднин, руководитель LSC Travel. – А многие наши клиенты после первой поездки зачастую становятся постоянными гостями».

В перечень попали три гостиницы сети Alva Donna. «Особенность менеджмента этой цепочки в том, что все вопросы легко решаются, – говорит один из турагентов. – Мои туристы отмечали в этих отелях дни рождения, даже свадьба там отдыхала в количестве 19 человек. А главное – гостям здесь действительно рады».

Турагенты также высоко оценили отели Nirvana: за каждый из них проголосовало свыше 20% участников опроса. «Плюсы Nirvana Dolce Vita – большая территория и шикарный пляж. Причем концепция подходит как для спокойного отдыха, так и для любителей повеселиться», – говорит Полина Алексашина («Слетать.ру»).

Стоимость проживания в отелях сети Akka, как считают специалисты, вполне соответствует сервису. «Обслуживание на высоте в любой сезон. В частности, зимой здесь много активностей – например, есть курсы турецкого языка», – отмечает турагент Марина Перфильева.

В топе по соотношению «цена – качество» и сеть отелей Barut. По мнению Полины Алексашиной, наиболее универсальный из них – Lara Barut Collection: «Отличная инфраструктура, много спортивной анимации, клубы для детей разных возрастов».

В то же время турагенты сообщают и о нюансах отдыха в той или иной гостинице. Например, пляж отеля Mirada Del Mar, одного из оптимальных по соотношению «цена – качество», имеет каменистый вход в море. Кроме того, здесь не проводят дискотеки. Alva Donna Beach Resort в Сиде имеет небольшую территорию, а в Alva Donna World Palace в Кемере может не хватать лежаков. Об этих особенностях надо обязательно предупреждать клиентов, отмечают специалисты.