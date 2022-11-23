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1 час назад

Россиянам рассказали, куда лучше всего отправиться в романтическое путешествие

Секрет Фирмы

Если душа просит чего-то красивого и романтического, то можно устроить себе прекрасный отдых со второй половинкой. Тем более эксперты уже нашли идеальное место — Филиппины. По их мнению, там можно устроить и свадьбу, и медовый месяц, и простой отпуск, потому что способов развлечь себя — миллион и обстановка настраивает на определённый лад.

Куда лучше всего отправиться в романтическое путешествие
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Филиппины в 2022 году получили международную свадебную премию от профильного журнала и стали самым лакомым кусочком для любителей романтики. Вообще южные азиатские страны, у которых есть красивый берег и чистое море, всегда получают особое внимание от свадебных экспертов, потому что с такими волшебными видами любая церемония только выиграет. Но в этом году Филиппины обошли всех.

На островах парочки смогут занять себя сёрфингом, а туристам с более спокойным темпераментом предложат изучить подводный мир с аквалангом или просто отдохнуть на пляже. Эксперты объяснили, что шелест волн, шикарные закаты и пальмы на фоне любому празднику придадут особую ноту и только укрепят отношения.

Самим на острова можно добраться на самолётах Emirates, Turkish Airlines, Qatar Airways и других, но цена вопроса — примерно 75 000 рублей за билет. При этом путёвку на Филиппины можно урвать за те же 80 000 рублей, туда войдут 10–11 ночей с перелётом.

Вот где не стоит отдыхать с парой, так это в Таиланде. Обстановочка там подозрительная — раньше трансвеститы выбивали из туристов деньги, иногда предлагая секс-услуги, иногда — и в прямом смысле. А теперь там по улицам будут ходить полицейские, чтобы проверять путан и оберегать отдыхающих.

Заграница,
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