Куда лучше всего отправиться в романтическое путешествие

Если душа просит чего-то красивого и романтического, то можно устроить себе прекрасный отдых со второй половинкой. Тем более эксперты уже нашли идеальное место — Филиппины. По их мнению, там можно устроить и свадьбу, и медовый месяц, и простой отпуск, потому что способов развлечь себя — миллион и обстановка настраивает на определённый лад.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Филиппины в 2022 году получили международную свадебную премию от профильного журнала и стали самым лакомым кусочком для любителей романтики. Вообще южные азиатские страны, у которых есть красивый берег и чистое море, всегда получают особое внимание от свадебных экспертов, потому что с такими волшебными видами любая церемония только выиграет. Но в этом году Филиппины обошли всех.

На островах парочки смогут занять себя сёрфингом, а туристам с более спокойным темпераментом предложат изучить подводный мир с аквалангом или просто отдохнуть на пляже. Эксперты объяснили, что шелест волн, шикарные закаты и пальмы на фоне любому празднику придадут особую ноту и только укрепят отношения.

Самим на острова можно добраться на самолётах Emirates, Turkish Airlines, Qatar Airways и других, но цена вопроса — примерно 75 000 рублей за билет. При этом путёвку на Филиппины можно урвать за те же 80 000 рублей, туда войдут 10–11 ночей с перелётом.