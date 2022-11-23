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23 минуты назад

Сокровища Кыргызстана: создана единая база данных туристических мест

Мир24

Около 1,5 тысячи достопримечательностей Кыргызстана собрали в единый список. Над ним специалисты работали несколько месяцев, сообщает «МИР 24».

Сокровища Кыргызстана: создана единая база данных турмест
Фото: Мир24Мир24

Туристам теперь доступна вся информация о выбранном объекте. Например, его фотография и точное местоположение. В Фонде поддержки развития туризма отметили, что база сейчас позволяет проводить анализ исторического и природного наследия. Уже начались работы по маркировке маршрутов для трекинга, чтобы путешественники смогли легко ориентироваться в горах.

«Когда я ездила на выставки, представляя нашу страну, все время говорила: мы кочевники, поэтому у нас не так много памятников, но у нас прекрасная природа. И это был действительно шок: 1526 объектов мы смогли внести в эту базу», – говорит президент Фонда поддержки развития туризма Елена Калашникова.

Кроме того, в ближайшее время начнутся работы по восстановлению культурно-исторических памятников Кыргызстана.

Заграница,Елена Калашникова,
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