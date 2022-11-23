Сокровища Кыргызстана: создана единая база данных турмест

«Когда я ездила на выставки, представляя нашу страну, все время говорила: мы кочевники, поэтому у нас не так много памятников, но у нас прекрасная природа. И это был действительно шок: 1526 объектов мы смогли внести в эту базу», – говорит президент Фонда поддержки развития туризма Елена Калашникова.