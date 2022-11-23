Сокровища Кыргызстана: создана единая база данных турмест

Около 1,5 тысячи достопримечательностей Кыргызстана собрали в единый список. Над ним специалисты работали несколько месяцев, сообщает «МИР 24».
Туристам теперь доступна вся информация о выбранном объекте. Например, его фотография и точное местоположение. В Фонде поддержки развития туризма отметили, что база сейчас позволяет проводить анализ исторического и природного наследия. Уже начались работы по маркировке маршрутов для трекинга, чтобы путешественники смогли легко ориентироваться в горах.
«Когда я ездила на выставки, представляя нашу страну, все время говорила: мы кочевники, поэтому у нас не так много памятников, но у нас прекрасная природа. И это был действительно шок: 1526 объектов мы смогли внести в эту базу», – говорит президент Фонда поддержки развития туризма Елена Калашникова.
Кроме того, в ближайшее время начнутся работы по восстановлению культурно-исторических памятников Кыргызстана.