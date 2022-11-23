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6 минут назад

Как туристы остаются без денег на улицах европейских городов

TURIZM.RU

Испанские полицейские посоветовали туристам проверять сдачу, которую им дают, когда они расплачиваются на улицах.

Как туристы остаются без денег на улицах европейских городов
Фото: TURIZM.RUTURIZM.RU

«Фокус» получается из-за сходства двух монет — евро и турецкой лиры. Отдыхающим выдают на сдачу турецкие лиры, а не евро.

В частности, монета в два евро и монета 1 лира очень похожи и одинаковы по размеру.

На турецкой монете с одной стороны изображен первый президент Турции Мустафа Кемаль Ататюрк, а с другой — цифра 1.

Монета в два евро имеет разные символы, такие как король Фелипе или собор в Сантьяго-де-Компостела, с цифрой 2 на оборотной стороне.

Обе монеты двухцветные, и их реально трудно отличить на первый взгляд, не присматриваясь. Но разница все же есть. 2 Евро золотые посередине и серебряные снаружи, а 1 лира — наоборот. Да и ценность у них разная: турецкая лира стоит всего около 0,052 евро. Это связано с тем, что в этом году турецкая лира резко упала в цене как по отношению к евро.

Еще одна испанская афера, нацеленная на туристов, — трюк с «птичьим пометом».

Мошенники обливают туристов жидкостью, похожей на птичий поьет, случайно замечают это и предлагают туристам помощь по очистке одежды. Затем в дело вступает ловкость рук, и прощайте хозяйские кошельки, банковские карты и телефоны.

Проходимцы встречаются и в других странах. В итальянской Флоренции уличные «художники» наловчились раскладывать картины прямо на асфальте в многолюдных туристических местах с интенсивным пешеходным движением.

Когда какой-нибудь турист неосторожно наступит на «произведение искусства», потому что он смотрел вверх на красивые здания, а не себе под ноги, с него тут же потребуют компенсацию. Цена вопроса может доходить до 300 евро!

Заграница,
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