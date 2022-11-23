Как туристы остаются без денег на улицах европейских городов

Испанские полицейские посоветовали туристам проверять сдачу, которую им дают, когда они расплачиваются на улицах.

Фото: TURIZM.RU TURIZM.RU

«Фокус» получается из-за сходства двух монет — евро и турецкой лиры. Отдыхающим выдают на сдачу турецкие лиры, а не евро.

В частности, монета в два евро и монета 1 лира очень похожи и одинаковы по размеру.

На турецкой монете с одной стороны изображен первый президент Турции Мустафа Кемаль Ататюрк, а с другой — цифра 1.

Монета в два евро имеет разные символы, такие как король Фелипе или собор в Сантьяго-де-Компостела, с цифрой 2 на оборотной стороне.

Обе монеты двухцветные, и их реально трудно отличить на первый взгляд, не присматриваясь. Но разница все же есть. 2 Евро золотые посередине и серебряные снаружи, а 1 лира — наоборот. Да и ценность у них разная: турецкая лира стоит всего около 0,052 евро. Это связано с тем, что в этом году турецкая лира резко упала в цене как по отношению к евро.

Еще одна испанская афера, нацеленная на туристов, — трюк с «птичьим пометом».

Мошенники обливают туристов жидкостью, похожей на птичий поьет, случайно замечают это и предлагают туристам помощь по очистке одежды. Затем в дело вступает ловкость рук, и прощайте хозяйские кошельки, банковские карты и телефоны.

Проходимцы встречаются и в других странах. В итальянской Флоренции уличные «художники» наловчились раскладывать картины прямо на асфальте в многолюдных туристических местах с интенсивным пешеходным движением.