Россиянка пожаловалась на обман в отеле Таиланда

Российская туристка съездила на отдых в Таиланд и пожаловалась на обман со стороны работников отеля. Своей историей девушка поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв был опубликован на платформе «Яндекс.Дзен».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Автор публикации сообщила, что приобрела недельный тур в четырехзвездочный отель Andakira на Пхукете за 141 тысячу рублей на двоих.

«Номера чистые, не шумно, — добавила россиянка. — Третья линия от пляжа, но идти всего десять минут, расположение у отеля отличное по отношению к морю и к инфраструктуре».

При этом читательницу портала разочаровалась отношением персонала отеля к туристам. По ее словам, работники гостиницы очень плохо говорят по-английски.

«Единственное слово на русском языке, которое они произносят идеально — это "нельзя", — подчеркнула она. — На любую просьбу от русского туриста они ответят именно так. Больше похоже на издевательство».

Кроме того, девушка рассказала, что работники отеля пытались ее обмануть и потребовать плату за мини-бар, хотя продуктами и напитками из него она не пользовалась.

«То, что не портится, но занимает место, мы вынимали во время проживания, чтобы поставить свое, потом все вернули, — пояснила россиянка. — Хотя я говорила об этом персоналу, с нас все равно попыталась взять плату».

Туристка также пожаловалась на «ужасное» питание в отеле.