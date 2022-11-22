Сколько стоит отдых в Турции на Новый год

Сейчас Турция входит в ТОП-3 стран по количеству туристов.

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Российские туристы начали массово бронировать путевки в Турцию. Пик продаж, предположительно, ожидается в первой половине декабря, сообщают в Ассоциации туроператоров (АТОР).

Туроператоры предлагают россиянам три основных туристических направления в Турции, которые пользуются большим спросом. Среди них семидневный отдых на побережье Антальи, средняя стоимость которого начинается от 160 тысяч рублей на двоих с перелетом. Отмечается, что данное направление стало самым популярным – отдыхать на побережье будет 80% туристов.

Любители экскурсий и прогулок по городу могут отправиться путешествовать в Стамбул. Стоимость такого тура начинается от 120 тысяч рублей на двоих за неделю.

Россиянам, предпочитающим горнолыжные курорты, туроператоры предлагают отправиться в Карс, Улудаг, Кайсери. Цена такого тура стартует от 131 тысячи рублей.