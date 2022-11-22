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2 часа назад

Сколько стоит отдых в Турции на Новый год

runews24.ru

Сейчас Турция входит в ТОП-3 стран по количеству туристов.

Сколько стоит отдых в Турции на Новый год
Фото: runews24.rurunews24.ru

Российские туристы начали массово бронировать путевки в Турцию. Пик продаж, предположительно, ожидается в первой половине декабря, сообщают в Ассоциации туроператоров (АТОР).

Туроператоры предлагают россиянам три основных туристических направления в Турции, которые пользуются большим спросом. Среди них семидневный отдых на побережье Антальи, средняя стоимость которого начинается от 160 тысяч рублей на двоих с перелетом. Отмечается, что данное направление стало самым популярным – отдыхать на побережье будет 80% туристов.

Любители экскурсий и прогулок по городу могут отправиться путешествовать в Стамбул. Стоимость такого тура начинается от 120 тысяч рублей на двоих за неделю.

Россиянам, предпочитающим горнолыжные курорты, туроператоры предлагают отправиться в Карс, Улудаг, Кайсери. Цена такого тура стартует от 131 тысячи рублей.

Эксперты турбизнеса сообщают, что на данный момент реализовано от 15 до 60% новогодних путевок. Отмечается, что россияне начинают бронировать туры в среднем за 1-2 недели до начала путешествия.

Заграница,Ассоциация туроператоров России,
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