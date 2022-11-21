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2 часа назад

Почему туристы со всего мира едут в австрийскую столицу: видео

Диана Товсепова

В коронавирусные времена Европа кажется для россиян слишком далекой. Дf и в самой Европе еще далеко не в таком состоянии туризм, какой был в допандемийные времена.

Одна из популярных у путешественников стран на континенте — Австрия. Здесь традиционно проводили яркие рождественские ярмарки, куда съезжались туристы со всего света. Однако COVID все изменил.

Поэтому в 2020 году ярмарку отменили, а в 2021 провели в сильно урезанной форме. Теперь же наконец в Вене открылась масштабная ярмарка "как раньше". В этом году все самые красивые площади города волшебным образом превратятся в целые рождественские деревушки. Смотрите видео, чтобы узнать об этом подробнее.

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