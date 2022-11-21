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6 часов назад

Новые отели Паттайи, появившиеся после пандемии

TourDom

На карте Паттайи за последние пару лет появились десятки новых гостиничных комплексов. Наш соотечественник Владимир Новиков поделился с редакцией информацией о новинках.

Новые отели Паттайи, появившиеся после пандемии
Фото: tourdom.rutourdom.ru

В августе, в частности, принял первых гостей отель Grande Centre Point Space Pattaya 5* с космической тематикой в оформлении. На трех десятках этажей – почти полтысячи номеров площадью до 133 квадратов. Для клиентов – свой аквапарк, на крыше – бассейн и бар.

В 2022 году в категории 5* открыты также Cross Pattaya Pratamnak и Grand Lord Hotel & Residence. В семействе «четверок» пополнением стали Courtyard by Marriott North Pattaya и Arthitaya Green Nature Hotel. Среди новинок – апарт-отель The Elysium Pratumnak.

В ноябре прошлого года заработал Manhattan Pattaya Hotel 5* на севере города. В отзывах гости отмечают оригинальные стилевые решения и бассейн с искусственным водопадом. В центральной части курорта прошлой осенью стал принимать туристов Arbour Hotel and Residence 5* с бассейном на крыше. А на юге – Best Western Premier Bayphere 5* на первой пляжной линии в пригородном районе На-Джомтьен.

Заграница,Владимир Новиков,
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