Новые отели Паттайи: что открыто после пандемии

На карте Паттайи за последние пару лет появились десятки новых гостиничных комплексов. Наш соотечественник Владимир Новиков поделился с редакцией информацией о новинках.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

В августе, в частности, принял первых гостей отель Grande Centre Point Space Pattaya 5* с космической тематикой в оформлении. На трех десятках этажей – почти полтысячи номеров площадью до 133 квадратов. Для клиентов – свой аквапарк, на крыше – бассейн и бар.

В 2022 году в категории 5* открыты также Cross Pattaya Pratamnak и Grand Lord Hotel & Residence. В семействе «четверок» пополнением стали Courtyard by Marriott North Pattaya и Arthitaya Green Nature Hotel. Среди новинок – апарт-отель The Elysium Pratumnak.