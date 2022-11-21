Развлечения в Паттайе: что открыто для туристов

Россиянин Владимир Новиков поделился информацией из Паттайи. Он рассказал о том, какие развлечения сейчас доступны туристам на самом популярном курорте Таиланда, а также как выглядит после пандемии знаменитая Walking street.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

В южном пригороде построены аквапарк Columbia Pictures Aquaverse и одноименный тематический парк. Новый комплекс с водными аттракционами и игровыми зонами возведен на месте закрытого аквапарка Cartoon Network Amazone. В уличных турагентствах стоимость на день с трансфером из / до отеля – от 1900 бат и немного дешевле для детей.

Видео дня

На северном выезде из города Pattaya Dolphinarium приглашает на шоу дельфинов и морских котиков. Входной билет на представление – от 600 бат, а для детей ростом 80–120 см – 480 бат, ниже – бесплатно. Стоимость купания с дельфинами можно уточнить на русскоязычном сайте.

Несколько месяцев назад возобновила выступления труппа кабаре Alcazar. Цена билета – от 1800 бат. У их конкурентов в Tiffany's Show Pattaya можно забронировать на сайте места экономкласса за 1000 бат. Третий подобный театр – Colosseum Show Pattaya – готовится к открытию 3 декабря. А вот также закрытый в пандемию кинематографический театр Kaan Show Pattaya пока не сообщал о своих планах.

А вот получившая известность как «улица грехов» Walking street пока оставляет грустное впечатление. Днем – похожа на трущобы. В ночное время – нет прежней иллюминации и бесконечного потока людей. Пожалуй, более половины объектов еще не работает, кое-где идет ремонт, в открытых заведениях – посетителей немного.

Также мало кто из туристов заглядывает в недавно появившиеся повсюду магазинчики, где продают «снадобья» из марихуаны. Есть подобные прилавки и в торговых центрах – в стране легализована продажа каннабиса для лечебных целей и приготовления пищи. Стоимость сборов для релаксации, улучшения сна и прочих подобных показаний – в среднем 250–500 бат за грамм.

В Паттайе возобновлена практика массовых мероприятий. Традиционный международный фестиваль фейерверков пройдет 25–26 ноября на Центральном пляже. Для удобства зрителей анонсировано перекрытие движения по Бич роуд.