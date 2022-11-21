Развлечения в Паттайе: что открыто для туристов

Россиянин Владимир Новиков поделился информацией из Паттайи. Он рассказал о том, какие развлечения сейчас доступны туристам на самом популярном курорте Таиланда, а также как выглядит после пандемии знаменитая Walking street.
В южном пригороде построены аквапарк Columbia Pictures Aquaverse и одноименный тематический парк. Новый комплекс с водными аттракционами и игровыми зонами возведен на месте закрытого аквапарка Cartoon Network Amazone. В уличных турагентствах стоимость на день с трансфером из / до отеля – от 1900 бат и немного дешевле для детей.
На северном выезде из города Pattaya Dolphinarium приглашает на шоу дельфинов и морских котиков. Входной билет на представление – от 600 бат, а для детей ростом 80–120 см – 480 бат, ниже – бесплатно. Стоимость купания с дельфинами можно уточнить на русскоязычном сайте.
Несколько месяцев назад возобновила выступления труппа кабаре Alcazar. Цена билета – от 1800 бат. У их конкурентов в Tiffany's Show Pattaya можно забронировать на сайте места экономкласса за 1000 бат. Третий подобный театр – Colosseum Show Pattaya – готовится к открытию 3 декабря. А вот также закрытый в пандемию кинематографический театр Kaan Show Pattaya пока не сообщал о своих планах.
А вот получившая известность как «улица грехов» Walking street пока оставляет грустное впечатление. Днем – похожа на трущобы. В ночное время – нет прежней иллюминации и бесконечного потока людей. Пожалуй, более половины объектов еще не работает, кое-где идет ремонт, в открытых заведениях – посетителей немного.
Также мало кто из туристов заглядывает в недавно появившиеся повсюду магазинчики, где продают «снадобья» из марихуаны. Есть подобные прилавки и в торговых центрах – в стране легализована продажа каннабиса для лечебных целей и приготовления пищи. Стоимость сборов для релаксации, улучшения сна и прочих подобных показаний – в среднем 250–500 бат за грамм.
В Паттайе возобновлена практика массовых мероприятий. Традиционный международный фестиваль фейерверков пройдет 25–26 ноября на Центральном пляже. Для удобства зрителей анонсировано перекрытие движения по Бич роуд.
На пляже Джомтьен 14–18 декабря запланированы соревнования гонщиков на гидроциклах. На середину декабря намечен фестиваль Wonderfruit в Siam Country Club – впервые за два последних года. Кроме того, уже сейчас начинает появляться новогоднее убранство: тайцы отмечают Новый год вместе с иностранцами и также запускают фейерверки.