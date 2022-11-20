На Шри-Ланке проведут перепись слонов

Полная перепись слонов будет проведена в Шри-Ланке в рамках долгосрочной программы по «сокращению конфликтов между людьми и слонами». Несмотря на ее выполнение, конфликтных ситуаций между жителями южноазиатской страны и этими животными становится все больше. Одной из главных причин их возникновения становятся незаконные поселения людей на территории действующих на острове слоновьих заповедников. Такие поселения будут подлежать ликвидации во время проведения переписи и после нее.