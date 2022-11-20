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3 часа назад

На Шри-Ланке проведут перепись слонов

Большая Азия

Правительство Шри-Ланки решило провести в 2023 году очередную перепись популяции слонов в стране. Об этом сообщило министерство сохранения дикой природы и лесных ресурсов островного государства, передает агентство Синьхуа

На Шри-Ланке проведут перепись слонов
Фото: Большая АзияБольшая Азия

Необходимость в новой переписи слонов возникла, поскольку с момента последней прошло около 12 лет, приводит агентство выдержку из пресс-релиза ведомства.

Полная перепись слонов будет проведена в Шри-Ланке в рамках долгосрочной программы по «сокращению конфликтов между людьми и слонами». Несмотря на ее выполнение, конфликтных ситуаций между жителями южноазиатской страны и этими животными становится все больше. Одной из главных причин их возникновения становятся незаконные поселения людей на территории действующих на острове слоновьих заповедников. Такие поселения будут подлежать ликвидации во время проведения переписи и после нее.

По оценкам зоологов, в настоящее время популяция слонов в Шри-Ланке составляет приблизительно от 2,5 тыс. до 4 тыс. особей.

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