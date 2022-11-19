Паттайя-2022: что россияне увидят в Таиланде после пандемии

Россияне получили новые возможности улететь в Таиланд из регионов на зимний отдых. Как туристическая инфраструктура в тропической стране реагирует на быстрый приток иностранных туристов? Какие изменения произошли на популярных курортах за последнее время? О ситуации в Паттайе TourDom.ru рассказал путешественник Владимир Новиков.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Правила въезда в Таиланд

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Для россиян при въезде в Таиланд не нужно ничего, кроме загранпаспорта. В настоящее время безвизовое пребывание увеличено до 45 дней. На курорты Паттайи туристы приезжают из аэропорта Суварнабхуми в Бангкоке. С начала ноября, по данным иммиграционной службы, на пике прибывает 3–4 тыс. пассажиров в час.

Очереди на такси

В эти периоды на стоянке такси вырастают огромные очереди. И все из-за того, что за время пандемии машин стало в 2 раза меньше, сетуют в тайских СМИ. По мнению местной ассоциации перевозчиков, проблему решит увеличение стоимости проезда, которое будет стимулировать таксистов.

Со стороны видится, что не хватает координации работы таксомоторов в городе: в не пиковое время сотни машин простаивают в ожидании рядом с аэропортом. Общественный транспорт в воздушной гавани также представлен метро и рейсовыми автобусами.

Зато на улицах Паттайи с транспортом все в порядке и его вполне хватает для туристов, число которых растет день ото дня.

Визуальную картинку подтверждает исчезновение недорогих номеров на сайтах по бронированию. При этом часть объектов размещения еще закрыта, в других – ремонт.

На «русской» улице запустение

При отсутствии туристов в 2020–2021 годах жизнь в Паттайе как бы замерла, многое было закрыто, делятся впечатлениями живущие здесь соотечественники. В последнее время город начинает возвращаться к прежнему ритму. В основном туристы посещают Бич роуд: почти вся туристическая инфраструктура здесь работает, как и в допандемийные времена.

На Второй улице часть объектов закрыта, плюс к этому – ремонт проезжей части. Также далеко не все функционирует в районах Пратамнак и Джомтьен. В вечернее время особенно заметно, что в уличных барах – немногочисленные посетители. В массажных салонах персонал скучает на улицах – они здесь буквально на каждом шагу. Цена процедуры – от 200 бат (1 бат – около 1,7 руб.).

Самое сильное впечатление от так называемой русской улицы, что на 12-й аллее Тапрайя. Раньше здесь повсюду была русская речь, аншлаг в магазинчиках и кафешках. На середину ноября – практически все закрыто. На расположенном рядом Ночном рынке работает около трети палаток.

Мало отдыхающих и в популярном у соотечественников отеле Pattaya Park 3*. Закрыт находящийся по соседству Adriatic Palace Hotel 4*.

Впрочем, в настоящее время россиян можно встретить в любом районе Паттайи. По подсчетам властей, туристы из России – четвертые по численности из прибывающих в страну иностранцев.

На пляжи завезли песок

Еще до пандемии в городе начали реконструкцию зон отдыха. К настоящему времени обновлены Пратамнак, Донгтан и часть пляжа Джомтьен. Не закончены работы в северной части Центрального пляжа. В частности, берег укреплен от размывания, расширен променад. Песчаное покрытие полностью искусственное – завезено огромное количество песка. Кое-где обустроены площадки спасателей.

Пляжи общественные. Можно занять любое свободное место. Или разместиться под зонтиком на шезлонге за 100 бат.

А вот с тротуарами в Паттайе по-прежнему беда. За исключением пляжных зон для пешехода – это постоянная борьба с препятствиями. Не позавидуешь тем, кто приехал с маленькими детьми и с колясками – общественное пространство на них не рассчитано.

Старая Паттайя вызывает сожаление – многое обветшало и требует обновления. Новые отели, жилые комплексы и торговые центры выглядят как оазисы, напоминающие о достижениях цивилизации... В отсутствие туристов в районе Пратамнак появились обезьяны, ловко бегающие по многочисленным проводам. Возможно, городской шум отпугнет их, и они снова спрячутся где-то в зарослях. А вот маленькие белки на территории Pattaya Park, скорее всего, останутся – они были там всегда.

Безопасность в Таиланде

В Паттайе туристы чувствуют себя вполне безопасно. Местные жители дружелюбно настроены к иностранцам, кое-где продавцы еще помнят пару слов на русском.

Для сообщения о возможных нарушениях с определением координат создано мобильное приложение Tourist Police I Lert U с англоязычной версией. Его можно бесплатно загрузить в App Store для iOS и Google Play для Android. Как утверждают экспаты, в центре экстренного реагирования туристической полиции есть переводчики на другие языки.