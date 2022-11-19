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3 часа назад

Посол Сьерра-Леоне пригласил русских туристов зимовать на "Гавайях в Африке"

Газета.Ru

Посол Республики Сьерра-Леоне в РФ Мохамед Йонгаво пригласил российских туристов на отдых, передает РИА Новости.

Русских туристов пригласили зимовать на "Гавайях в Африке"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Он отметил, что в стране много первозданных пляжей, которые считаются одними из лучших в мире, их еще называют "Гавайи Африки".

Таких пляжей не найти нигде больше в мире, сказал дипломат. Также в стране мягкий климат: в Сьерра-Леоне круглый год, даже в дождливые дни, погода теплая и приятная, указал посол.

Он напомнил, что до 1991 года между Москвой и Фритауном до 1991 года было прямое авиасообщение. Потребность в прямых рейсах существует и сегодня, заявил Йонгаво. По его словам, западноафриканскую страну посещают много россиян.

Посол отметил, что сейчас в Сьерра-Леоне можно полететь через Стамбул, оттуда полет до нашей страны займет шесть часов. Въездную визу в страну можно получить прямо в аэропорту по прилете, уточнил дипломат.

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