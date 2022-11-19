Что нужно знать, если вы решили поехать в Италию

С 15 декабря 2022 года визовый центр Италии перестанет принимать паспорта РФ старого образца без биометрии. Теперь, чтобы насладиться видами Колизея и лучшей в мире пиццей, нужно будет оформить загранпаспорт на 10 лет.

Фото: Сетевое издание m24.ru Сетевое издание m24.ru

Эксперты утверждают, что это нововведение туристы из больших городов вряд ли заметят, так как паспорта старого образца – сегодня уже редкость, но в регионах это может быть актуально. Рассказываем об этих и других нюансах путешествий в Италию.

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Ковидные ограничения в Италии были отменены еще летом. С 31 мая при въезде в страну не требуют сертификат ни о вакцинации, ни о перенесенном заболевании, ни отрицательный ПЦР-тест. С 1 мая отменен масочный режим в ресторанах и на стадионах, с 15 июня – в театрах и кинотеатрах, а с 30 сентября – в общественном транспорте. Таким образом, необходимость носить маску на сегодняшний день сохраняется только в больницах и домах престарелых, куда, хочется верить, туристы не попадут.

Как получить визу

В мае с получением итальянской визы были проблемы: банк "Интеза" временно не имел возможности проводить платежи и оплату консульского сбора. С 30 мая эта проблема решена, и визовый центр Италии снова принимает документы у россиян. Напоминаем, что с 12 сентября 2022 года приостановлено соглашение об упрощенном визовом режиме между Россией и Евросоюзом. На туристах это отражается таким образом, что увеличиваются сроки рассмотрения заявления: вместо 10 рабочих дней теперь придется ждать 15, а в ряде случаев этот срок может быть увеличен до 45 дней (ранее было 30 дней). Также увеличен размер пошлины: теперь за визу придется заплатить 80 евро вместо 35.

По новому регламенту каждая страна Евросоюза должна соблюдать эти правила, но решения о продолжительности визы и запросе дополнительных документов может принимать самостоятельно. По отзывам туристов итальянское консульство по сравнению с другими не отличается особой суровостью и даже иногда устраивает аттракционы невиданной щедрости в виде мультивизы на полгода. Отказы редки, но самая частая ситуация сейчас – виза с однократным въездом под сроки поездки, плюс-минус несколько дней.

Туристы также регулярно жалуются на долгое рассмотрение документов, но пока все в рамках оговоренных сроков (до 45 дней в исключительных случаях). Что касается списка документов, то формально он остается прежним. Авиабилеты и жилье для визы, как и раньше, заранее оплачивать необязательно (бронь должна быть действительна на все время рассмотрения документов), а единственное существенное нововведение коснулось финансовых гарантий.

С 21 марта 2022 года к рассмотрению принимается только оригинал личной выписки о состояния счета с движением средств за последние три месяца, выданный не ранее чем за один месяц до подачи документов. Другой вариант – банковская гарантия от приглашающей стороны, если таковая имеется. Спонсорское письмо теперь принимается только от несовершеннолетних граждан. Таким образом, домохозяйкам, безработным и неработающим студентам теперь в любом случае нужно иметь личный банковский счет с достаточной суммой на счету. Главная трудность сегодня заключается в том, чтобы записаться на подачу документов. По состоянию на 18 ноября свободных окошек нет, нужно мониторить сайт визового центра несколько раз в день, чтобы их поймать.

Как добраться и сколько стоит