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3 часа назад

Турагенты назвали приоритетных туроператоров по ОАЭ

TourDom

Редакция TourDom.ru подвела итоги опроса в закрытом телеграм-канале для специалистов туризма «Крыша ТурДома B2B»: мы предложили турагентам сначала назвать туроператоров, с которыми они планируют сотрудничать по Арабским Эмиратам в зимнем сезоне, а потом поставили получившийся список на голосование. Своим мнением поделились 699 респондентов.

Турагенты назвали приоритетных туроператоров по ОАЭ
Фото: TourdomTourdom

Как и в случае с Египтом, когда проголосовали 566 подписчиков, в процессе опроса было видно, что туроператоры не упускают возможности привлечь свои группы поддержки. В комментариях даже появилась просьба задержать подведение итогов, чтобы большая группа вновь прибывших участников успела пройти премодерацию и отдать свои голоса.

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В связи с этим редакция решила не публиковать распределение мест между компаниями и просто перечислить 10 туроператоров, которые разделили объем предпочтений сотрудничества по Арабским Эмиратам. Это ANEX Tour, Coral Travel, Fun&Sun, PAC GROUP, Space Travel, TEZ TOUR, «АРТ-ТУР», Библио-Глобус, Pegas Touristik, «Русский Экспресс» (список приведен в алфавитном порядке. – Ред.).

Основной объем голосов достался компаниям, располагающим не только большой сетью розничных партнеров, но и имеющим достаточный объем дефицитного ресурса – авиаперевозки в Арабские Эмираты. Например, у ANEX Tour – это блоки мест на лоукостере flydubai, а также туры с вылетами на собственной программе рейсов из пяти городов России. Coral Travel из Москвы отправляет туристов в Рас-эль-Хайму на AZUR air, а также в Дубай и Шарджу – на Emirates. Библио-Глобус – на «Аэрофлоте», Space Travel – на Emirates и Etihad. Некоторые из перечисленных компаний, а также TEZ TOUR и «Русский Экспресс» сотрудничают с Air Arabia, так как перевозчик выполняет рейсы из Абу-Даби в Москву, а из Шарджи – еще в три города России, что позволяет предложить туры клиентам в регионах.

Есть и другие критерии, которые повлияли на то, какие туроператоры оказались в списке приоритетных партнеров по ОАЭ. Например, «АРТ-ТУР» известен как специалист по премиальному продукту и имеет собственный офис в Дубае. Компетенции и связи на рынке сейчас особенно ценятся, так как Эмираты и другие страны региона превратились для россиян в оазис лакшери-туризма. Еще один пример – PAC GROUP в статусе генерального представителя MSC Cruises предлагает круизы в Персидском заливе. Так как другие крупные компании практически полностью ушли с российского рынка, предложение стало уникальным и обеспечивает туроператору долю предпочтений розницы.

Заграница,Emirates,Аэрофлот,
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