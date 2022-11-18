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3 часа назад

Россияне купили рекордное количество жилья в одной стране

Lenta.ru

Россияне купили рекордное количество объектов недвижимости в Турции. Об этом говорится в исследовании портала Turk.Estate, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

Россияне купили рекордное количество жилья в одной стране
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По итогам октября 2022 года граждане России приобрели в этой стране 2023 единицы жилья. Показатель побил предыдущий рекорд по числу сделок с недвижимостью в стране со стороны иностранных клиентов. До этого рекорд поставили покупатели из Ирана, за месяц купив 1492 объекта.

В октябре россияне приобрели на 69,14 процента больше турецкой недвижимости, чем в сентябре. По сравнению с октябрем 2021 года количество заключенных договоров выросло на 272,55 процента. За десять месяцев 2022 года граждане России стали владельцами 11 334 объектов в Турции — на 263,85 процента больше показателя 2021 года.

Ранее в ноябре россиянам назвали способ избежать обмана при покупке жилья в Турции. Для того чтобы минимизировать риски при приобретении недвижимости в стране, не следует заранее вносить наличными никаких сумм «из рук в руки» — все расчеты проводятся через банк по определенным процедурам.

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