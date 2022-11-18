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1 час назад

4 страны, где не празднуют Новый год

Мария Иглина

В декабре кажется будто весь мир погружается в предновогоднюю суматоху. Повсюду развешены огоньки, украшены елки, снег хрустит под ногами. Однако традиция встречи Нового года не такая уж и всеобщая. Существует несколько стран, в которых этот праздник не отмечают вовсе или отмечают, но в совершенно другое время. Читайте об этом в материале "Рамблера".

4 страны, где не празднуют Новый год
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Израиль

У израильтян есть свой праздник, аналогичный Новому году, который называется Рош Ха-Шана. Однако он отмечается в одно из новолуний сентября или октября. В этот день евреи читают священные тексты, молятся в синагогах и каются в грехах.

Индия

А вот в Индии, по единому национальному календарю, Новый год наступает 22 марта. Однако в индийских штатах его отмечают в разное время года и называют по-разному. Официального праздника Нового года в стране просто нет.

Саудовская Аравия

А это, возможно, единственная страна мира, где Новый год официально запрещен. Еще в 2013 году специальный Комитет богословов постановил, что праздник противоречит канонам ислама. Поэтому в этой стране вы не найдете ни единого новогоднего атрибута, цветов и прочего 31 декабря и первого января.

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Иран

В Иране существует альтернатива традиционному Новому году — Навруз. Этот праздник отмечают в марте, и он символизирует скорый приход летнего сезона.

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