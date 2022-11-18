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51 минуту назад

Топ-5 мест на планете, которые поражают своим цветом

Моя Москва.онлайн

Издание «Туристас» составило топ-5 мест на планете, которые поражают своим цветом. Так, в списке оказалось Озеро Утренней Славы, расположенное в Йеллоустонском национальном парке в Соединённых Штатах Америки. Изначально вода в водоёме была голубой с небольшой жёлтой каймой, однако со временем приобрела оранжево-жёлто-зелёный цвет.

Топ-5 мест на планете, которые поражают своим цветом
Фото: wikipediawikipedia

Стоит упомянуть о склоне Койот Баттес. Он находится в штате Колорадо. Данный участок поверхности начал формировать около 200 миллионов лет назад, во времена Юрского периода. Эти волнообразные песчаные дюны возникли в результате осушения воды и ветровой эрозии.

Радужная гора, или Монтанья-де-Сите-Колорес («гора семи цветов») находится в долине Виникунка в перуанских Андах. Полосы всех цветов радуги являются результатом выветривания и обнажения разнообразных минералов.

В национальном китайском геопарке Данься, расположенном недалеко от города Чжанъе в провинции Ганьсу, можно обнаружить уникальные красочные холмы.

В топе оказались и цветочные поля нидерландского национального парка Кекенхофа. Это сказочное место находится в окрестностях небольшого городка Лиссе — между Амстердамом и Гаагой. Всю территорию парка в 32 гектара занимают цветы — сакуры, тюльпаны, фрезии, лилии, гиацинты, нарциссы, орхидеи. Вместе они образуют восхищающие своим видом композиции.

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