3 жутких места, куда едут только самые смелые туристы

В то время как одни туристы ждут от отпуска отдыха и расслабления, другие отправляются в жуткие места на поиски экстремальных ощущений. К счастью для последних, по всему миру таких мест огромное множество. Подробнее о некоторых из них – в материале "Рамблера".

Фото: Thomas Hawk/Flickr Thomas Hawk/Flickr

Остров кукол (Мексика)

Thomas Hawk/Flickr

В середине XX века на острове жил отшельник Джулиан Сантана Баррера. Он коллекционировал кукол, спасая их из мусорных корзин. С помощью этого ритуала Баррера хотел успокоить душу утонувшей поблизости девочки – Джулиан был свидетелем трагедии. В конце 90-х об острове и увлечении Баррера стало известно журналистам, а после и всему миру. После этого Остров кукол начали массово посещать туристы, привозя с собой кукол в подарок Джулиану.

В 2001 году мужчину нашли мертвым в том же месте, где таинственно погибла девочка. С тех пор за островом следит его племянник.

Сейчас куклы развешены по всему острову, преимущественно на деревьях. Со временем многие из них покрылись плесенью, обветрились и остались без деталей. Чтобы задобрить кукол, туристы привозят конфеты. Детям и слабонервным остров посещать не рекомендуется.

Заброшенная тюрьма в американском штате Пенсильвания

Thomas Hawk/Flickr

Эта тюрьма известна тем, что преступники здесь сидели в "одиночках". У заключенных не было возможности общаться между собой, а из камер они выходили, набросив капюшон. Именно здесь отбывал срок Аль Капоне и другие известные преступники.

Тюрьма давно заброшена и выглядит соответствующе. Неслучайно ходит множество слухов о том, что ее населяют призраки погибших заключенных.

Катакомбы Парижа

Thomas Hawk/Flickr

Это подземное кладбище возникло как способ борьбы с нехваткой захоронений. Здесь покоятся останки 6 миллионов человек: их хоронили в катакомбах с конца XVIII до середины XIX века. Общая площадь подземного кладбища составляет 11 тысяч квадратных метров.