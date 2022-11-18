Российский турист сравнил Египет и Тунис

Российский турист, побывавший в Египте и Тунисе, сравнил между собой преимущества двух африканских стран и выбрал лучшую из них. Наблюдениями он поделился в личном блоге «Мир в кармане» на платформе «Яндекс.Дзен».

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Первым критерием оценки стал аэропорт — в египетской авиагавани Хургады россиянину понравились просторные залы, «отличные кафе и магазины duty free», тогда как воздушный порт тунисского Монастира показался «провинциальным и не очень уютным» из-за отсутствия ремонта и больших очередей.

«В номинации пляжей и морского отдыха Египет, несомненно, занимает лидирующую позицию: чистый песок, отличный заход в море без кораллов и камней и, конечно, наличие лежаков и зонтиков. Само Средиземное море, в отличие от Красного, не такое чистое и теплое. Иногда бывают сильные волны, которые поднимают со дна водоросли и всякий мусор», — отметил преимущество пляжного отдыха в Хургаде автор блога.

Сомнения в выборе у путешественника возникли при сравнении отельного фонда. По его словам, район Ясмин Хаммамет, в котором он жил в Тунисе, является одним из самых современных и благоустроенных, с большим количеством «хороших и даже приличных гостиниц и с прекрасным обслуживанием "все включено"». В Хургаде он похвалил инфраструктуру, питание в ресторанах и слаженную работу с огромным наплывом туристов.

«Достопримечательности Египта в рекламе не нуждаются от слова совсем — кроме наследия египетских фараонов, здесь достаточно много очень увлекательных и познавательных экскурсий, Тунис же славится своими древними архитектурными комплексами и артефактами. Хотя, как говорится, на вкус и цвет, да и по ценам на экскурсионные программы, в принципе, эти два направления сопоставимы», — рассудил мужчина.