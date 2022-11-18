Путешествия на воздушных шарах предложат туристам в 2023 году в Азербайджане

В Азербайджане во следующего года планируют организовать для туристов полеты на воздушном шаре, об этом в ходе интервью изданию NEWS.ru рассказал председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев.

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По словам чиновника, Баку готов предложить гостям различные виды туризма, в том числе лечебно-оздоровительный и гастрономический. При этом для активного отдыха есть очень популярные горнолыжные курорты, кроме того, в стране развивается воздухоплавание.

«У нас уже есть дельтапланы. Со следующего года мы планируем запустить путешествия на воздушных шарах», – подчеркнул Нагиев.

Кроме того, по его словам, весной в Азербайджане сдадут в эксплуатацию грязевой вулкан у Гобустанского национального историко-художественного заповедника. Нагиев считает, что этот туристический комплекс в будущем смогут посещать до миллиона путешественников в год.