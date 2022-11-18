Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
-1° в 
USD 60.39EUR 62.57
Войти в почту
1 час назад

Путешествия на воздушных шарах предложат туристам в 2023 году в Азербайджане

Мир24

В Азербайджане во следующего года планируют организовать для туристов полеты на воздушном шаре, об этом в ходе интервью изданию NEWS.ru рассказал председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев.

Путешествия на воздушных шарах предложат туристам в 2023 году в Азербайджане
Фото: Мир24Мир24

По словам чиновника, Баку готов предложить гостям различные виды туризма, в том числе лечебно-оздоровительный и гастрономический. При этом для активного отдыха есть очень популярные горнолыжные курорты, кроме того, в стране развивается воздухоплавание.

«У нас уже есть дельтапланы. Со следующего года мы планируем запустить путешествия на воздушных шарах», – подчеркнул Нагиев.

Кроме того, по его словам, весной в Азербайджане сдадут в эксплуатацию грязевой вулкан у Гобустанского национального историко-художественного заповедника. Нагиев считает, что этот туристический комплекс в будущем смогут посещать до миллиона путешественников в год.

Ранее «МИР 24» рассказывал, что у иностранцев популярным видом туризма в Азербайджане стал медицинский. В частности, люди едут в республику, чтобы вылечить зубы.

Заграница,Фуад Нагиев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители