Раскрыто бюджетное направление отдыха за границей на Новый год

Самым недорогим вариантом отдыха за рубежом для жителей России остался Египет, считает председатель Всероссийского объединения туристов Дмитрий Давыденко.
По его словам, Турция все еще в области бюджетности занимает первую позицию, однако отели там на Новый год практически все забронированы. Давыденко предложил россиянам обратить внимание на Таиланд, а также новое направление на рынке в России – Венесуэлу.
По мнению эксперта, бюджет стоит рассчитывать в зависимости от уровня отеля. В Египте средняя гостиница будет немного дешевле, нежели в других местах, утверждает Давыденко.
"Сервис в этой стране упал из-за отсутствия туристов в период пандемии, но сейчас его уровень восстанавливается", – поделился эксперт в разговоре с радиостанцией "Комсомольская правда".