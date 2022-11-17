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2 часа назад

Россиянам рассказали о бюджетном направлении отдыха за границей на Новый год

Москва24

Самым недорогим вариантом отдыха за рубежом для жителей России остался Египет, считает председатель Всероссийского объединения туристов Дмитрий Давыденко.

Раскрыто бюджетное направление отдыха за границей на Новый год
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

По его словам, Турция все еще в области бюджетности занимает первую позицию, однако отели там на Новый год практически все забронированы. Давыденко предложил россиянам обратить внимание на Таиланд, а также новое направление на рынке в России – Венесуэлу.

По мнению эксперта, бюджет стоит рассчитывать в зависимости от уровня отеля. В Египте средняя гостиница будет немного дешевле, нежели в других местах, утверждает Давыденко.

"Сервис в этой стране упал из-за отсутствия туристов в период пандемии, но сейчас его уровень восстанавливается", – поделился эксперт в разговоре с радиостанцией "Комсомольская правда".

Заграница,Дмитрий Давыденко,
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