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2 часа назад

Список самых дорогих городов для жизни: видео

Стелла Шмель

Блогер с ником Ksenia.vizova рассказала в TikTok о топ-5 самых дорогих городов мира для жизни.

Список открыл Гонконг, средняя стоимость аренды жилья в этом городе составляет около $20000 в год. При покупке жилья квадратный метр стоит в среднем $48000. Второй по дороговизне город – Цюрих. В нем расходы на проживание могут варьироваться от 1500 до 2800 швейцарских франков.

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Полный список самых дорогих городов в мире смотрите в видео.

Ранее мы писали о том, где в России можно посмотреть на золотые горы и уникальную природу.

Заграница,Видео,
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