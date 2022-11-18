Список самых дорогих городов для жизни: видео

Блогер с ником Ksenia.vizova рассказала в TikTok о топ-5 самых дорогих городов мира для жизни.

Список открыл Гонконг, средняя стоимость аренды жилья в этом городе составляет около $20000 в год. При покупке жилья квадратный метр стоит в среднем $48000. Второй по дороговизне город – Цюрих. В нем расходы на проживание могут варьироваться от 1500 до 2800 швейцарских франков.