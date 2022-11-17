Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+2° в 
USD 60.35EUR 62.67
Войти в почту
58 минут назад

5 поразительных нюансов жизни в ОАЭ, которые удивляют туристов

Мира Маркина

Еще 50 лет назад ОАЭ были множеством небольших городков, а сегодня это стремительно развивающееся государство, которое может похвастаться высоким уровнем жизни, новомодными технологиями и безукоризненным сервисом.

5 поразительных нюансов жизни в ОАЭ, которые удивляют туристов
Фото: UnsplashUnsplash

Подробнее о том, что еще вас наверняка удивит в ОАЭ – в материале "Рамблера".

Розетки в пустыне

Отправились на экскурсию в пустыню и забыли зарядить фотоаппарат? Не расстраивайтесь раньше времени: скорее всего вы обнаружите в пустыне розетки, предназначенные как раз для того, чтобы техника не вышла из строя в самый неподходящий момент.

Порции в ресторанах

В большинстве ресторанов здесь огромные порции. А пока вы ждете блюдо, вам могут предложить бесплатные пирожки и салат, которыми уже можно легко наесться.

ОАЭ сняли все коронавирусные ограничения при въезде

Законы

В ОАЭ весьма строгие законы, которые могут показаться странными жителям Европы или Америки. К примеру, туристам разрешено выпивать только в отеле, некоторые достопримечательности здесь запрещено фотографировать, а также нельзя выбрасывать мусор за пределы мусорного ведра – за последний пункт вам грозит штраф до 136 долларов.

Метро

В метро предусмотрено два вида вагонов: для мужчин и для женщин. Сделано это для того, чтобы обезопасить женщин от приставаний противоположного пола в час-пик.

Всадники-роботы

В Дубае можно посмотреть на верблюжьи бега, во время которых верблюдами будут управлять не люди, а роботы. Раньше наездниками были дети – благодаря маленькому весу, они никак не нагружали верблюдов, и животные могли развить максимальную скорость. Но после того, как появился закон о запрете участия несовершеннолетних в гонках, их заменили роботы.

Заграница,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители