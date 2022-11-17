5 поразительных нюансов жизни в ОАЭ, которые удивляют туристов

Еще 50 лет назад ОАЭ были множеством небольших городков, а сегодня это стремительно развивающееся государство, которое может похвастаться высоким уровнем жизни, новомодными технологиями и безукоризненным сервисом.

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Подробнее о том, что еще вас наверняка удивит в ОАЭ – в материале "Рамблера".

Розетки в пустыне

Отправились на экскурсию в пустыню и забыли зарядить фотоаппарат? Не расстраивайтесь раньше времени: скорее всего вы обнаружите в пустыне розетки, предназначенные как раз для того, чтобы техника не вышла из строя в самый неподходящий момент.

Порции в ресторанах

В большинстве ресторанов здесь огромные порции. А пока вы ждете блюдо, вам могут предложить бесплатные пирожки и салат, которыми уже можно легко наесться.

Законы

В ОАЭ весьма строгие законы, которые могут показаться странными жителям Европы или Америки. К примеру, туристам разрешено выпивать только в отеле, некоторые достопримечательности здесь запрещено фотографировать, а также нельзя выбрасывать мусор за пределы мусорного ведра – за последний пункт вам грозит штраф до 136 долларов.

Метро

В метро предусмотрено два вида вагонов: для мужчин и для женщин. Сделано это для того, чтобы обезопасить женщин от приставаний противоположного пола в час-пик.

Всадники-роботы