Новый год в Таиланде: в каких популярных отелях еще есть места

По мере приближения Нового года увеличивается интерес к Таиланду, однако количество свободных мест на рейсах и в отелях при этом уменьшается. Туроператор PAC GROUP, для которого тайское направление в последние годы стало одним из приоритетных, подготовил подборку отелей, где еще есть свободные номера, а также поделился лайфхаком.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Sala Phuket Mai Khao Beach Resort 5*

JW Marriott Phuket Resort & Spa 5*

Avani Plus Mai Khao Phuket Suites & Villas 5*

Dewa Phuket Resort & Spa 4*

Sunsuri Phuket 4* В частности, на Пхукете еще есть свободные номера в следующих отелях:

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В полутора-двух часах езды на автомобиле находится курорт Као Лак, который соединен с Пхукетом мостом. Он не менее популярен у российских туристов, и там тоже есть отели с высоким уровнем сервиса. «Там больше шансов найти свободные номера», - поделились лайфхаком в PAC GROUP.

В компании рекомендуют обратить внимание на четыре отеля: JW Marriott Khao Lak Resort & Spa 5*, Devasom Khao Lak Beach Resort & Villas 5*, X10 Khaolak Resort 4*, а также Grand Mercure Khao Lak Bangsak 4*.

Что касается Паттайи, то в новогодний период, по информации представителя туроператора, можно рассчитывать на наличие мест в проверенном отеле Centara Grand Mirage Beach Resort Pattaya 5*: «Можно совместить отдых в Паттайе в шопингом в Бангкоке, тем более что в крупных торговых центрах города в конце декабря – начале января традиционно проходят крупные распродажи».

В компании перечисляют и другие преимущества отдыха в Таиланде зимой. Там стабильная погода, теплое море, нет ограничений по COVID-19, въехать можно без визы на срок до 45 дней. Чтобы быть в курсе всех актуальных новостей страны и самых популярных отелей Таиланда, турагентам советуют присоединиться к обучающему курсу от туроператора PAC GROUP «Улетай в Тай». Проект стартует 21 ноября.