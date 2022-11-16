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53 минуты назад

Новый год в Таиланде: в каких популярных отелях еще есть места

TourDom

По мере приближения Нового года увеличивается интерес к Таиланду, однако количество свободных мест на рейсах и в отелях при этом уменьшается. Туроператор PAC GROUP, для которого тайское направление в последние годы стало одним из приоритетных, подготовил подборку отелей, где еще есть свободные номера, а также поделился лайфхаком.

Новый год в Таиланде: в каких популярных отелях еще есть места
Фото: tourdom.rutourdom.ru
В частности, на Пхукете еще есть свободные номера в следующих отелях:
  • Sala Phuket Mai Khao Beach Resort 5*
  • JW Marriott Phuket Resort & Spa 5*
  • Avani Plus Mai Khao Phuket Suites & Villas 5*
  • Dewa Phuket Resort & Spa 4*
  • Sunsuri Phuket 4*
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В полутора-двух часах езды на автомобиле находится курорт Као Лак, который соединен с Пхукетом мостом. Он не менее популярен у российских туристов, и там тоже есть отели с высоким уровнем сервиса. «Там больше шансов найти свободные номера», - поделились лайфхаком в PAC GROUP.

В компании рекомендуют обратить внимание на четыре отеля: JW Marriott Khao Lak Resort & Spa 5*, Devasom Khao Lak Beach Resort & Villas 5*, X10 Khaolak Resort 4*, а также Grand Mercure Khao Lak Bangsak 4*.

Что касается Паттайи, то в новогодний период, по информации представителя туроператора, можно рассчитывать на наличие мест в проверенном отеле Centara Grand Mirage Beach Resort Pattaya 5*: «Можно совместить отдых в Паттайе в шопингом в Бангкоке, тем более что в крупных торговых центрах города в конце декабря – начале января традиционно проходят крупные распродажи».

В компании перечисляют и другие преимущества отдыха в Таиланде зимой. Там стабильная погода, теплое море, нет ограничений по COVID-19, въехать можно без визы на срок до 45 дней. Чтобы быть в курсе всех актуальных новостей страны и самых популярных отелей Таиланда, турагентам советуют присоединиться к обучающему курсу от туроператора PAC GROUP «Улетай в Тай». Проект стартует 21 ноября.

Добраться в Таиланд можно на регулярных рейсах «Аэрофлота» из Москвы на Пхукет и в Бангкок. Кроме того, из Иркутска летает S7. Для тех, кто предпочитает инокомпании, есть множество вариантов перелета со стыковками на Etihad и Emirates. Не исключено, что в обозримой перспективе количество регулярной перевозки в Таиланд увеличится, но выжидать вряд ли имеет смысл – билеты лучше покупать заранее, так как ближе к Новому году свободных кресел может не остаться.

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