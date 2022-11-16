Туристам на заметку: что надо знать тем, кто собрался на отдых в ЮАР

Россиянам предложили посетить в зимний период по бюджетным ценам ЮАР. За 24,5 тысячи рублей любой путешественник может посетить эту африканскую республику. Об этом сообщает портала Tourdom, который проанализировал тарифы на перелеты различных авиакомпаний. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта из туриндустрии, как подготовиться к поездке в эту точку мира и к каким сложностям нужно быть готовым. Когда стоимость перелета в достаточно отделенные от России страны предлагается по достаточно низким ценам, это означает, что речь идет о межсезонных турах, когда спрос на конкретное направление невысокий.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

— Цена авиабилета зависит от нескольких критериев, — заметил спикер. — Влияет на них сезон, когда вы собираетесь в путешествие. В преддверии Нового года цены стартуют от 100 тысяч. А сейчас, например, стоимость небольшая — около 20–25 тысяч рублей.

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Прямой перелет или с пересадками — это тоже влияет на итоговую стоимость билета:

— Чем больше пересадок, тем стоимость дешевле, особенно если речь идет о ночных рейсах.

Путешествие в африканские страны из России происходит через транзитные рейсы в Катаре, Стамбуле и Дубай. Чтобы посетить Южно-Африканскую республику, россиянам нужно изучить условия нахождения в этом регионе:

— Наши граждане вправе находиться на территории ЮАР не более 90 дней. Никаких «ковидных» ограничений при въезде в страну нет, необходимости заполнять электронную анкету тоже не имеется, в отличие от Индонезии. Единственное неудобство связано с оплатой услуг. Так как российские карточки и средства с системой UnionPay там не котируются, туристам лучше захватить с собой наличные средства.

Прививаться от каких-либо заболеваний, которые могут встречаться в ЮАР, гражданам не нужно, поскольку туристические зоны отдыха располагаются в максимально безопасных районах.

При этом эксперт акцентировал, что в республике высокий разгул преступности. Во избежание краж и угрозы жизни, лучше не покидать пределы туристических зон.