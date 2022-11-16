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1 час назад

Туристка из России рассказала об ужасах отдыха в Египте

РИА "ФедералПресс"

Россиянка поделилась негативным опытом отдыха в Египте. За тур она заплатила 220 тысяч рублей и ожидала получить качественное обслуживание, однако пришла в шок от сервиса и отношения к русским.

Туристка из России рассказала об ужасах отдыха в Египте
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

По словам туристки, египтяне плохо относятся к русским и стараются их игнорировать. Когда девушка обращалась за помощью на ресепшен в отеле, работники неохотно заводили разговор.

С такой же проблемой столкнулись и другие россияне, с которыми ей удалось познакомиться, отметила она.

«Даже на экскурсию мы попали только в последнюю очередь, нам сказали: извините, едет группа европейцев. Мы сказали: хорошо, у нас нет проблем с английским языком. Но нам снова сказали: извините, вы можете поехать только со своими», – вспоминает россиянка.

Также девушка осталась недовольна отелем. Она посоветовала не останавливаться в Jaz Mirabel Beach 5*, который находится в Шарм-эш-Шейхе. По ее словам, в номере была плесень, а на утро она просыпалась с укусами. Туристка предположила, что это были постельные клопы, передает портал «Тонкости туризма».

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