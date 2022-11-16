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10 минут назад

АТОР: самые популярные у туристов направления 2022 года – Доминикана, Турция, Коста-Рика

Газета.Ruиещё 1

Самыми популярными туристическими направлениями 2022 года стали Доминикана, Турция и Коста-Рика, сообщает АТОР. Отмечается, что рейтинг составлялся на основании темпов восстановления после пандемии. Первое место заняла Доминикана, второе - Турция, а третье - Коста-Рика. Также в список вошли Ямайка, Пакистан, Бангладеш и другие страны. Ранее сообщалось, что самыми популярными странами для летнего отдыха – 2022 стали Турция и шенгенские страны. На третьем месте по популярности – внутренние поездки по России. Такие данные "Газете.Ru" представила СГ "АльфаСтрахование" по итогам анализа данных полисов страхования путешествующих. Среди популярных направлений остаются Израиль и Грузия, а также ОАЭ и Абхазия. Средняя продолжительность поездки по сравнению с прошлым годом, несмотря на действующие ограничения, практически не изменилась и составляет 20 дней. Стабильно на две недели россияне едут в Турцию. При этом задержаться наши туристы предпочитают в странах "шенгена" (средняя продолжительность – 21 день), Греции (23 дня), Испании и Франции (19 дней).

Самые популярные у туристов направления 2022 года
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Заграница,Альфастрахование,
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