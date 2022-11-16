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1 час назад

Отдыхавшая в Египте россиянка пожаловалась на плохое отношение местных к русским

Lenta.ruиещё 1

Отдыхавшая в Египте российская туристка пожаловалась на плохое отношение местных жителей к русским. Впечатлениями от поездки она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв был опубликован на платформе «Яндекс.Дзен».

Россиянка пожаловалась на отношение к русским в Египте
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам россиянки, в почете у персонала отеля арабы и французы, а путешественников из России египтяне полностью игнорируют.

«Это не только я ощутила на себе, когда обращалась на ресепшн, но и многие наши соотечественники, с которыми мы разговаривали», — возмутилась девушка.

Читательница портала также отметила, что даже на экскурсию россиян отправляли в последнюю очередь. Персонал отеля говорил, что сначала на нее поедет группа европейцев.

«Мы сказали: хорошо, у нас нет проблем с английским языком, — пояснила туристка. — Но нам снова ответили: извините, вы можете поехать только со своими. Такого я еще ни в одном отеле не видела».

Автор публикации отметила, что Египет в целом очень своеобразная страна для отдыха, туристам нужно быть начеку по каждому вопросу. Россиянка также осталась недовольна пятизвездочным отелем, проживание в котором обошлось в 220 тысяч на двоих.

«Во внутренних двориках разруха, а после полива еще и сырость, там не обрабатывают от насекомых ничем, — заявила она. — Ноги все искусаны кем-то невидимым, даже стали думать о постельных клопах».

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