Россиянка пожаловалась на отношение к русским в Египте

Отдыхавшая в Египте российская туристка пожаловалась на плохое отношение местных жителей к русским. Впечатлениями от поездки она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв был опубликован на платформе «Яндекс.Дзен».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По словам россиянки, в почете у персонала отеля арабы и французы, а путешественников из России египтяне полностью игнорируют.

«Это не только я ощутила на себе, когда обращалась на ресепшн, но и многие наши соотечественники, с которыми мы разговаривали», — возмутилась девушка.

Читательница портала также отметила, что даже на экскурсию россиян отправляли в последнюю очередь. Персонал отеля говорил, что сначала на нее поедет группа европейцев.

«Мы сказали: хорошо, у нас нет проблем с английским языком, — пояснила туристка. — Но нам снова ответили: извините, вы можете поехать только со своими. Такого я еще ни в одном отеле не видела».

Автор публикации отметила, что Египет в целом очень своеобразная страна для отдыха, туристам нужно быть начеку по каждому вопросу. Россиянка также осталась недовольна пятизвездочным отелем, проживание в котором обошлось в 220 тысяч на двоих.