Россиянам подсказали способ не переплачивать за отдых в Турции

Стоимость размещения в отелях Турции на лето-2023 значительно вырастет. Об этом журналистам сообщили турецкие отельеры в ходе workshop Сoral Elite Speed Meeting, организованного туроператором Coral Travel. Новость разлетелась по СМИ, но единого мнения о том, насколько подорожают туры для россиян, на самом деле нет.

Фото: Tourdom Tourdom

С одной стороны, факторы для роста тарифов налицо. Это прежде всего мощнейшая инфляция и рост цен на товары и услуги в самой Турции. «Несколько месяцев назад выпить кофе можно было за 15 лир, а сейчас за чашку приходится отдавать уже 55 (около 184 руб.)», – привел пример менеджер по продажам Seven Seas Gravel Гюнай Шабан. Очень подорожали не только продукты, но и электричество, выросли издержки на оплату труда. Чтобы персонал гостиниц сохранил мотивацию к обслуживанию туристов на высоком уровне, приходится повышать зарплаты, а значит, и цены. Гюзель Кыйяк, представитель группы отелей Kilit Hospitality Group (бренды Crystal Hotels и Nirvana), рассказала, что на сезон 2023 года прайсы выросли на 30–50% в зависимости от типа номера. Алина Снопова из NG Phaselis Bay привела в качестве ориентира цифру 40%.

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Вверх толкает цены и большой спрос. Как сказал атташе по культуре и туризму посольства Турции Илькер Озкан, страна по итогам года примет 5 млн туристов из России – это гораздо больше, чем в прошлом году и чем ожидалось в этом. Кроме того, вырос турпоток из Германии и Великобритании, где после ковидной паузы туристы вновь принялись путешествовать.

С другой стороны, цены на российский рынок выставляются в евро, таким образом, инфляционные риски турецких отельеров не столь велики. «Я не вижу смысла в таком значительном повышении цен», – сказал корреспонденту TourDom.ru Улугбек Рашидов, представитель Akka Hotels.

Илькер Озкан, в свою очередь, обратил внимание, что цена отдыха в Турции складывается как из стоимости размещения, так и авиабилетов. В этом году из-за санкций рейсов в Турцию не хватало, особенно в начале сезона, поэтому туры значительно подорожали. Как сложится ситуация в следующем сезоне, неизвестно, но тенденция к постепенному восстановлению международной перевозки из России налицо. Это дает основание предполагать, что наличие доступной перевозки нивелирует подорожание отелей.

В конечном счете цена будет определяться балансом спроса и предложения. «Если мы увидим, что спрос недостаточен, то скорректируем тарифы», – сказал Гюнай Шабан. Гюзель Кыйяк уверена, что Турция будет востребована при любом раскладе. По ее мнению, если у россиян не хватит денег для отдыха в привычном отеле, они выберут размещение попроще.