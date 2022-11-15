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1 час назад

8 самых интересных фактов о Дубае, про которые вы могли не знать

Рассказывает местная жительница.

8 самых интересных фактов о Дубае, про которые вы могли не знать
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Пустыня, небоскрёбы, Персидский залив и роскошь. Вот что нам приходит в голову в первую очередь, когда мы слышим о Дубае. Но кое-чем этот город всё же сможет удивить, особенно если вы окажетесь там впервые или вдруг решите переехать.

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Гражданином ОАЭ стать непросто даже богатому человеку

Пройти путь от экспата до гражданина ОАЭ очень трудно даже для состоятельного человека. Евро, доллары и рубли в любом количестве вряд ли помогут вам поселиться там, где живут «локалы». Для приезжих насыпают искусственные острова и в целом выделяют им отдельные территории. Но переживать не стоит, жизнь в Дубае всё равно будет комфортной, ведь государство заботится обо всех присутствующих в стране.

Здесь очень короткий рабочий день

ОАЭ заботится о гражданах, как о родных и любимых детях. Количество субсидий и выплат по любому поводу поражает воображение. Работает «локал» часов до двух дня, дальше он посвящает время своим интересам и семье. При этом заработная плата местных вполне позволяет им вести такой расслабленный образ жизни: это в среднем порядка $ 10 тыс., а цены примерно такие же, как в Москве на основные группы товаров. Но как же удаётся поддерживать тот поражающий уровень потребления, если люди в Дубае так мало работают? За счёт нефти, разумеется, а также иностранной рабочей силы. Преимущественно это мужчины из Индии, Пакистана и других небогатых стран.

В ОАЭ мужчин больше, чем женщин

Соотношение мужчин к женщинам в Дубае впечатляет – 70 на 30, навскидку. Я, кажется, ни разу не видела, чтобы женщина выполняла какую-то «чёрную» работу – мыла полы или посуду, была официанткой, убирала мусор. Если в России мы часто видим женщин на низовых должностях, в Дубае всё это – мужское дело. Работу, как правило, выполняют приезжие из других стран. Несмотря на низкую заработную плату, государство обеспечивает все необходимые условия труда.

Есть исключительно «женский» транспорт

Женщины при желании могут не пересекаться с мужчинами в общественном транспорте. В Дубае к услугам представительниц прекрасного пола – такси с женщинами-водителями. А в метро есть отдельные, сугубо «женские», вагоны.

Женщина не может воспитывать ребёнка без мужа

Рожать без мужа в ОАЭ незаконно. Все дети, у которых нет отцов, попадают в государственный детский дом, и воссоединиться с матерью они смогут, только будучи уже взрослыми людьми.

За рождение мальчика выплачиваются большие деньги

За младенца мужского пола государство Эмиратов подарит $ 50 тыс. Но только гражданке этой страны.

Женщина может прожить безбедно и без мужа

С учётом того, как в Дубае много мужчин, остаться одинокой достаточно непросто. Но если всё же гражданка ОАЭ не находит себе мужа до 30 лет, государство фактически берёт её на поруки и выплачивает неплохую сумму, которая позволит ей ни в чём не нуждаться и не терять достоинство.

Здесь невозможно принять контрастный душ

Дубай – это изобилие, нега и все 33 удовольствия. Одно но: моя любимая процедура по уходу за кожей, которая почти бесплатна, если не считать услуг ЖКХ, мне здесь недоступна. Никакого контрастного душа. Дело в том, что холодная вода в Дубае всё равно тёплая, даже в дорогих апартаментах. Что ж, должны же и в раю быть какие-то ограничения.

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