В некоторых азиатских странах можно увидеть, что на столбах висят огромные клубки из проводов. Нормально ли это или электромонтер просто поленился отрезать лишнее?

Блогер с ником Snitovskii рассказал в TikTok о трех основных причинах появления такой необычной электрической системы. Во-первых, подобное хаотичное расположение проводов обусловлено особенностью погодных условий. Например, зимой в Азии происходят сильные наводнения из-за сезона дождей, поэтому размещение большой части проводов под землей невозможно.

Об остальных причинах появления гигантских клубков из проводов в Азии смотрите в видео.