Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+8° в 
USD 60.31EUR 62.63
Войти в почту
2 часа назад

Почему в некоторых странах электропровода на столбах спутаны в клубки: видео

Стелла Шмель

В некоторых азиатских странах можно увидеть, что на столбах висят огромные клубки из проводов. Нормально ли это или электромонтер просто поленился отрезать лишнее?

Блогер с ником Snitovskii рассказал в TikTok о трех основных причинах появления такой необычной электрической системы. Во-первых, подобное хаотичное расположение проводов обусловлено особенностью погодных условий. Например, зимой в Азии происходят сильные наводнения из-за сезона дождей, поэтому размещение большой части проводов под землей невозможно.

Самые опасные пляжи в мире

Об остальных причинах появления гигантских клубков из проводов в Азии смотрите в видео.

Ранее мы писали о том, как вести себя в Коста-Рике, чтобы сойти за местного.

Заграница,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители