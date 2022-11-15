В некоторых азиатских странах можно увидеть, что на столбах висят огромные клубки из проводов. Нормально ли это или электромонтер просто поленился отрезать лишнее?
Блогер с ником Snitovskii рассказал в TikTok о трех основных причинах появления такой необычной электрической системы. Во-первых, подобное хаотичное расположение проводов обусловлено особенностью погодных условий. Например, зимой в Азии происходят сильные наводнения из-за сезона дождей, поэтому размещение большой части проводов под землей невозможно.
Об остальных причинах появления гигантских клубков из проводов в Азии смотрите в видео.
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