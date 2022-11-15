Названы курорты для отдыха в ноябре дешевле 100 тысяч на двоих

В конце ноября — начале декабря самыми дешевыми пляжными направлениями оказались Египет, ОАЭ и Бахрейн. Привлекательные по цене предложения десятидневных туров с отправлением в период с 24 по 30 ноября на двоих назвали специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Согласно статистике федеральной сети турагентств «1001 Тур», лидером среди зарубежных пляжных направлений по минимальной стоимости турпакетов занял Египет — отправиться на отдых в арабскую страну можно за 71,2 тысячи рублей на двоих по системе «все включено». Также в диапазон стоимости до 100 тысяч рублей вошли Объединенные Арабские Эмираты — тур обойдется в 92,6 тысячи рублей, питание на базе завтраков.

Отдохнуть в Бахрейне выйдет 130,7 тысячи рублей, чуть дороже обойдутся курорты Шри-Ланки — 131,9 тысячи рублей. В категории от 150 до 200 тысяч рублей оказались Венесуэла, Куба, Мальдивы и Таиланд — причем по объемам количества забронированных туров королевство вышло у россиян на третье место. Больше 200 тысяч рублей придется заплатить только за путевки на Сейшелы и в Катар.