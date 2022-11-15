В Венгрии оценили ущерб от потери российских туристов

Потеря отдыхающих из России нанесла ощутимый удар по турбизнесу в Венгрии. Ущерб страны от сокращения потока российских туристов в беседе с «Известиям» оценил посол РФ в Будапеште Евгений Станиславов.

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Так, по словам дипломата, общий турпоток в Венгрию из-за потери российского рынка снизился на 10–15 процентов, а популярные будапештские купальни в этом году без россиян потеряли около 311 миллионов форинтов (примерно 47,8 миллиона рублей).

«По данным венгерской статистики, в начале этого года количество гостевых ночей, проводимых россиянами в Венгрии, составляло в среднем 55 тысяч в месяц, с марта этот показатель не превышает пяти-шести тысяч», — заявил он.

Станиславов подчеркнул, что отечественные туристы входили в число наиболее щедрых посетителей страны и занимали третье место среди иностранцев по суммарному объему потраченных в Венгрии средств. При этом посол обратил внимание, что в настоящее время перспектива возобновления прямых рейсов между государствами туманна.